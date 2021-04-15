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Абсурд всея Беларуси: вместо бело-красного сине-белое

15.04.2021 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Властям некуда девать наши деньги? Так пусть вернут их нам!

Стелу на въезде в Брестскую область перекрасили, передает Медиа-Полесье.

На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Благоустройством стелы в этом году занимались работники РУПП «Гранит».

Раньше её всегда красили в бело-красные цвета. 



В этом году цветовую палитру заменили на бело-синюю.
 
 
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Властям некуда девать наши деньги? Так пусть вернут их нам!
 
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