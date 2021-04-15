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Абсурд всея Беларуси: вместо бело-красного сине-белое
Источник материала: Партизан
Властям некуда девать наши деньги? Так пусть вернут их нам!
Стелу на въезде в Брестскую область перекрасили, передает
На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». Благоустройством стелы в этом году занимались работники РУПП «Гранит».
Раньше её всегда красили в бело-красные цвета.
В этом году цветовую палитру заменили на бело-синюю.
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Властям некуда девать наши деньги? Так пусть вернут их нам!
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