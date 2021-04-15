Классный интерьер и десерты от 5 рублей. В Минске открылась кондитерская Mousse

Источник материала: Onliner

На улице Белинского уже две недели работает новое заведение Mousse. Раньше здесь находилось только производство, где кондитеры делали торты и пирожные на заказ. Теперь на сладенькое можно остаться в уютном кафе. Побывали там и рассказываем, что можно попробовать.

— Идея создать не только кондитерский цех, но и место, где можно посидеть и попить кофе с чизкейком, появилась у нас сразу. Жаль, что первая волна пандемии нас на какое-то время затормозила: мы не понимали, будут ли люди в ближайшие годы куда-то выходить. Понаблюдали и увидели, что все, в общем-то, как обычно, и продолжили заниматься ремонтом. Признаюсь, сильно от этого уставали, вплоть до нервного срыва, — вздыхает одна из четырех основательниц проекта Анна Давиденя.













Продумывая дизайн своего кафе, девушки, как и в случае с названием, вдохновлялись муссовыми десертами. Благодаря пастельным тонам и отсутствию острых углов интерьер получился нежным и воздушным.

















— Мы постарались сделать зал таким, чтобы в нем было комфортно любой компании. Пришли с малышом — отлично, у нас есть для него уголок с игрушками, а нижняя полка витрины всегда заполнена кейк попсами (бисквитное пирожное в шоколадной глазури, которое можно сделать в форме какого-то персонажа — например, дракона. — Прим. Onliner). Заглянули с друзьями — не проблема. В течение месяца станет доступной винная карта со слабоалкогольными охлажденными напитками — просеко, апероль шпиц. В кондитерскую можно и с домашним питомцем: для него всегда найдутся мисочки с вкусняшками. А вечером у нас зажигается красивая подсветка, которая отлично подойдет для романтического свидания.





Что можно попробовать в Mousse? Конечно, десерты. Чизкейки, блинные торты, пончики, кейк попсы, которые своей необычной подачей зашли не только детям, но и взрослым. Акцент в любом блюде кондитеры стараются делать именно на внешнем виде, а не на сложной рецептуре. Все пирожные — довольно легкие и простые.

Стоимость десертов — от 5 до 8 рублей. К ним можно заказать чай за 3,5 рубля, кофе за 4,5—5 рублей, а также смузи или молочные коктейли за 8 рублей.















— Сладкое можно поесть на месте, можно забрать с собой. Также мы продолжаем делать торты и пирожные на заказ, — уверяет Анна.





Кондитерская Mousse открыта каждый день с 9:00 до 21:00. Находится по адресу: ул. Белинского, 23.