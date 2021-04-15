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Классный интерьер и десерты от 5 рублей. В Минске открылась кондитерская Mousse
Источник материала: Onliner
На улице Белинского уже две недели работает новое заведение Mousse. Раньше здесь находилось только производство, где кондитеры делали торты и пирожные на заказ. Теперь на сладенькое можно остаться в уютном кафе. Побывали там и рассказываем, что можно попробовать.
— Идея создать не только кондитерский цех, но и место, где можно посидеть и попить кофе с чизкейком, появилась у нас сразу. Жаль, что первая волна пандемии нас на какое-то время затормозила: мы не понимали, будут ли люди в ближайшие годы куда-то выходить. Понаблюдали и увидели, что все, в общем-то, как обычно, и продолжили заниматься ремонтом. Признаюсь, сильно от этого уставали, вплоть до нервного срыва, — вздыхает одна из четырех основательниц проекта Анна Давиденя.
Продумывая дизайн своего кафе, девушки, как и в случае с названием, вдохновлялись муссовыми десертами. Благодаря пастельным тонам и отсутствию острых углов интерьер получился нежным и воздушным.
— Мы постарались сделать зал таким, чтобы в нем было комфортно любой компании. Пришли с малышом — отлично, у нас есть для него уголок с игрушками, а нижняя полка витрины всегда заполнена кейк попсами (бисквитное пирожное в шоколадной глазури, которое можно сделать в форме какого-то персонажа — например, дракона. — Прим. Onliner). Заглянули с друзьями — не проблема. В течение месяца станет доступной винная карта со слабоалкогольными охлажденными напитками — просеко, апероль шпиц. В кондитерскую можно и с домашним питомцем: для него всегда найдутся мисочки с вкусняшками. А вечером у нас зажигается красивая подсветка, которая отлично подойдет для романтического свидания.
Что можно попробовать в Mousse? Конечно, десерты. Чизкейки, блинные торты, пончики, кейк попсы, которые своей необычной подачей зашли не только детям, но и взрослым. Акцент в любом блюде кондитеры стараются делать именно на внешнем виде, а не на сложной рецептуре. Все пирожные — довольно легкие и простые.
Стоимость десертов — от 5 до 8 рублей. К ним можно заказать чай за 3,5 рубля, кофе за 4,5—5 рублей, а также смузи или молочные коктейли за 8 рублей.
— Сладкое можно поесть на месте, можно забрать с собой. Также мы продолжаем делать торты и пирожные на заказ, — уверяет Анна.
Кондитерская Mousse открыта каждый день с 9:00 до 21:00. Находится по адресу: ул. Белинского, 23.
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
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На улице Белинского уже две недели работает новое заведение Mousse. Раньше здесь находилось только производство, где кондитеры делали торты и пирожные на заказ....
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