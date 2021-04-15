Аналитик: в следующем году iPhone лишится «моноброви»

Источник материала: Onliner

Apple готовит серьезные изменения для iPhone 2023 модельного года. Устройства представят лишь через 2,5 года, но аналитик Минь-Чи Куо уже сообщил подробности об этой линейке, передает издание MacRumors.

Главным нововведением должен стать отказ от «моноброви», которая присутствует в iPhone начиная с модели iPhone X. В этой области располагается разговорный динамик, фронтальная камера и камера для системы сканирования лица Face ID. Однако на поколении iPhone 2023 года, уверен аналитик, компания разместит сканер лица под экраном. Другим новшеством станет перископная телефотокамера.

В линейке iPhone 14, которая дебютирует осенью следующего года, ожидается четыре модели с двумя диагоналями на 6,1 и 6,7 дюйма. Таким образом, разницы в диагоналях между линейками обычных iPhone и iPhone Pro не будет. А вот модель mini, судя по всему, останется в прошлом.