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Аналитик: в следующем году iPhone лишится «моноброви»
Источник материала: Onliner
Apple готовит серьезные изменения для iPhone 2023 модельного года. Устройства представят лишь через 2,5 года, но аналитик Минь-Чи Куо уже сообщил подробности об этой линейке,
Главным нововведением должен стать отказ от «моноброви», которая присутствует в iPhone начиная с модели iPhone X. В этой области располагается разговорный динамик, фронтальная камера и камера для системы сканирования лица Face ID. Однако на поколении iPhone 2023 года, уверен аналитик, компания разместит сканер лица под экраном. Другим новшеством станет перископная телефотокамера.
В линейке iPhone 14, которая дебютирует осенью следующего года, ожидается четыре модели с двумя диагоналями на 6,1 и 6,7 дюйма. Таким образом, разницы в диагоналях между линейками обычных iPhone и iPhone Pro не будет. А вот модель mini, судя по всему, останется в прошлом.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Apple готовит серьезные изменения для iPhone 2023 модельного года. Устройства представят лишь через 2,5 года, но аналитик Минь-Чи Куо уже сообщил подробности об этой...
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