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Аналитик: в следующем году iPhone лишится «моноброви»

15.04.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple готовит серьезные изменения для iPhone 2023 модельного года. Устройства представят лишь через 2,5 года, но аналитик Минь-Чи Куо уже сообщил подробности об этой линейке, передает издание MacRumors.

Главным нововведением должен стать отказ от «моноброви», которая присутствует в iPhone начиная с модели iPhone X. В этой области располагается разговорный динамик, фронтальная камера и камера для системы сканирования лица Face ID. Однако на поколении iPhone 2023 года, уверен аналитик, компания разместит сканер лица под экраном. Другим новшеством станет перископная телефотокамера.

В линейке iPhone 14, которая дебютирует осенью следующего года, ожидается четыре модели с двумя диагоналями на 6,1 и 6,7 дюйма. Таким образом, разницы в диагоналях между линейками обычных iPhone и iPhone Pro не будет. А вот модель mini, судя по всему, останется в прошлом.

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Apple готовит серьезные изменения для iPhone 2023 модельного года. Устройства представят лишь через 2,5 года, но аналитик Минь-Чи Куо уже сообщил подробности об этой...
 
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