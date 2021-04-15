МАРТ: в стране регулируются 55% цен. Опасаться ли дефицита и подорожают ли товары после отмены ограничений?

Источник материала: Onliner

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович во время совместной пресс-конференции с Нацбанком заявил, что сейчас в стране регулируется больше половины цен. Пока нет точного срока, когда это решение отменят. Как правило, подобные решения принимают на 90 дней. Но сейчас по этому поводу идут дискуссии. МАРТ рассказал, опасаться ли дефицита товаров и стоит ли ждать всплеска цен после отмены ограничений.

В своем выступлении Владимир Колтович напомнил, что годовая инфляция находится на уровне выше прогнозного — 8,5%. Кроме этого, по его словам, с нынешнего года ввели новый показатель — индекс потребительских цен на социально значимые товары. Он составляет 7,1%. Колтович отметил, что в феврале цены на социально значимые товары снизились на 0,1 процентного пункта.

— В правительстве были приняты некоторые решения, которые способствовали снижению инфляции, и мы оцениваем этот эффект в 0,8 процентного пункта, — сказал Владимир Колтович. — Что это за меры, вы знаете. Это постановление Совета министров №19 и постановление №100, которое фактически заморозило цены на ряд основных продовольственных товаров первой необходимости. Оно носит временный характер.





— Конечно, есть плюсы и минусы, как и в любом действии. Я знаю, что в СМИ очень живо обсуждается эта тема, — отмечает Колтович. — Тем не менее мы выбрали этот путь и считаем, что сегодня это осознанная необходимость. Сегодня мы регулируем 55% всех потребительских цен. Хорошо это или плохо, тоже есть разные точки зрения. Но я должен сказать, что это временный порядок, цель которого — снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье. Тонкая работа, поскольку мы должны решить триединую задачу: обеспечить финансовую стабильность предприятий, производителей, торговли, импортеров, а также наличие товаров широкого ассортимента и не ухудшить ситуацию с платежами за поставляемые товары.

По поводу сроков ограничения цен Владимир Колтович признался, что в данный момент идут дискуссии. Обычная практика, когда подобные решения действуют максимум 90 дней. Срок истекает 23 мая. Дальше решение будут принимать в зависимости от ситуации.

Однако, по его словам, уже пришлось корректировать цены на некоторые товары. Так, в МАРТ поступило 13 обращений от поставщиков подсолнечного масла. Мировые цены на этот продукт выросли. Поэтому министерство разрешило до 30 апреля на 15% поднять ценники на подсолнечное масло.





Что касается опасений, что из-за заморозки цен может возникнуть дефицит на некоторые товары, то тут министр ответил, что одна из задач — это обеспечить наличие товаров на полках и не допустить дефицита.

— У нас сейчас две основные задачи — обеспечение параметров по инфляции и стабильное наличие товаров на полках, — отметил Колтович. — По продовольствию. Оценочно, порядка 45% товаров — это товары критического импорта. Это товары, которые не производятся в стране. Соответственно, цены на эти товары зависят от курса валют и от контрактных цен, то есть мировых цен на продовольствие. Мировые цены растут, темпы роста не снижаются на продовольственном рынке, то есть идет мировой рост цен.

Заморозка цен на эти товары действует. Но при повышении контрактных цен мы увидим, что импортеры при поставке данных товаров будут работать в убыток, тогда цены просто повышаются на темп роста мировой цены. Вот пример подсолнечного масла. Цены [мировые] были увеличены от 6 до 26%. Было принято решение увеличить цены для импортеров масла на 15%. Мы сняли давление сегодня, и сегодня никто из покупателей не заметил отсутствие растительного масла. Поэтому работа в период регулирования очень тонкая. Мы отслеживаем каждую группу товаров по наличию поставок.

Последний раз дефицит у нас в стране был в начале 90-х. Во все времена турбулентности, как бы ни ругали государственную власть (имею в виду Минторг и иже с ними), дефицита или обвала на рынке допущено не было. Весь этот механизм по обеспечению товарами, он достаточно сложный. Но это не значит, что мы ничего не видим и с этим не работаем. Поэтому я могу уверенно сказать одно: сегодня есть система, которая направлена на предупреждение и снятие вопросов до момента наступления проблемы, которую может ощутить покупатель. Возьму на себя смелость сказать, что все будет хорошо.

(будет дополнено)