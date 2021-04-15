Церемония прощания с Леонидом Борткевичем прошла в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня в Минске простились с артистом Леонидом Борткевичем. Гражданская панихида проходила в здании Белгосфилармонии. На траурную церемонию пришли родные, друзья, коллеги и поклонники Борткевича.

Похоронят известного белорусского музыканта на Восточном кладбище.

О кончине Леонида Борткевича стало известно во вторник, 13 апреля, известный артист умер в больнице от осложнений после сахарного диабета, не дожив чуть больше месяца до 72-го дня рождения.

Леонид Борткевич – заслуженный артист Беларуси (1979), лауреат I премии Всесоюзного конкурса советской песни (1973), а также лауреат международных фестивалей и конкурсов.

Он был солистом ВИА "Песняры" с 1970 по 1980 год, а также с 1999 по август 2003 года. Исполнял такие знаменитые песни, как "Александрина", "Вероника", "Березовый сок", "Купалинка".

С Владимиром Мулявиным судьба свела Борткевича в 1970 году: тогда его пригласили выступать в "Песнярах". Молодой музыкант был быстро принят в состав легендарной группы. С ансамблем Борткевич побывал на гастролях в США.

В 1980 году артист поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на курс эстрадного режиссера Иоакима Шароева. Из-за учебы Борткевич ушел из "Песняров". В 1983 году он стал солистом Белорусского телевидения и радио. В 1989 году вместе с женой – олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут и сыном Ричардом переехал в США. Там он прожил почти десять лет.

После возвращения в Беларусь Борткевич работал в ансамбле "Песняры" до самой смерти Мулявина.

Затем с несколькими коллегами создал свой ансамбль с таким же названием, который перестал существовать в 2008 году, а в 2009 артист объединился с музыкантами Кашепаровым и Молчаном и создал новый ансамбль "Песняры".