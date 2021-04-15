ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Церемония прощания с Леонидом Борткевичем прошла в Минске – видео

15.04.2021 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня в Минске простились с артистом Леонидом Борткевичем. Гражданская панихида проходила в здании Белгосфилармонии. На траурную церемонию пришли родные, друзья, коллеги и поклонники Борткевича.

Похоронят известного белорусского музыканта на Восточном кладбище.

О кончине Леонида Борткевича стало известно во вторник, 13 апреля, известный артист умер в больнице от осложнений после сахарного диабета, не дожив чуть больше месяца до 72-го дня рождения.

Леонид Борткевич – заслуженный артист Беларуси (1979), лауреат I премии Всесоюзного конкурса советской песни (1973), а также лауреат международных фестивалей и конкурсов.

Он был солистом ВИА "Песняры" с 1970 по 1980 год, а также с 1999 по август 2003 года. Исполнял такие знаменитые песни, как "Александрина", "Вероника", "Березовый сок", "Купалинка".

С Владимиром Мулявиным судьба свела Борткевича в 1970 году: тогда его пригласили выступать в "Песнярах". Молодой музыкант был быстро принят в состав легендарной группы. С ансамблем Борткевич побывал на гастролях в США.

В 1980 году артист поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на курс эстрадного режиссера Иоакима Шароева. Из-за учебы Борткевич ушел из "Песняров". В 1983 году он стал солистом Белорусского телевидения и радио. В 1989 году вместе с женой – олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут и сыном Ричардом переехал в США. Там он прожил почти десять лет.

После возвращения в Беларусь Борткевич работал в ансамбле "Песняры" до самой смерти Мулявина.

Затем с несколькими коллегами создал свой ансамбль с таким же названием, который перестал существовать в 2008 году, а в 2009 артист объединился с музыкантами Кашепаровым и Молчаном и создал новый ансамбль "Песняры".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белгосфилармонии прошла церемония прощания с заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем. Смотрите на видео, как проходила гражданская панихида.
 
Новости дня
Новости разные
 
Классный интерьер и десерты от 5 рублей. В Минске открылась кондитерская Mousse
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by