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Обманутая поклонница потребовала арестовать принца Гарри

15.04.2021 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Внук королевы Елизаветы II и покойного принца Филиппа оказался в центре очередного скандала: поклонница потребовала немедленно арестовать принца Гарри.

Юрист из Индии - Палвиндер Каур - подала судебный иск на мужа Меган Маркл. Женщина рассказала об инциденте, который произошел с ней в социальных сетях. Каур утверждает, что с ней переписывался принц Гарри и даже предлагал ей выйти замуж. Очевидно, что свадьба так и не случилась, после чего несостоявшаяся невеста решила наказать принца.

Как сообщило издание The Independent, поклонница принца Гарри потребовала арестовать мятежника и провести церемонию бракосочетания.

Обманутая Палвиндер дошла до того, что отправила пару сообщений отцу Гарри - принцу Чарльзу, чтобы оповестить его о грядущем торжестве любви.

Все это привело в замешательство индийский суд: иск Каур был отклонен с пометкой "всего лишь фантазии". Но вот расследование подтвердило - переписка была, только от лица Гарри с девушкой общался мошенник и делал это из ближайшего интернет-кафе.

И пока фанатки мечтают стать новой женой мятежного герцога, Меган Маркл готовится к рождению второго ребенка и даже не прилетит на похороны принца Филиппа.

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Муж Меган Маркл оказался в очень неожиданной ситуации: детали невероятной истории рассказало издание The Independent.
 
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