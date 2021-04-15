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Глава МАРТ признался, что не может контролировать все цены в Беларуси

15.04.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси в настоящее время государством контролируются цены на 55% товаров, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 15 апреля на пресс-конференции в Национальном банке.

Глава МАРТ признался, что не может контролировать все цены в Беларуси

«Это временный порядок, цель которого — снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье. Сегодня такие меры — осознанная необходимость, которая носит временный характер», — отметил глава МАРТ.

По его словам, порядка 45% товаров на внутреннем рынке — товары так называемого критического импорта. «Цены на них зависят от курсов валют и мировых цен на продовольствие. Мировые цены растут, темпы не снижаются, и пока прогнозы не очень хорошие на продовольственном рынке», — пояснил Колтович.

Он констатировал, что инфляция в Беларуси сейчас находится на уровне выше прогноза. «В годовом выражении индекс потребительских цен составил 108,5%. Что касается индекса потребительских цен на социально значимые товары, этот показатель составляет 7,1%. Нами были приняты некоторые решения, которые способствовали снижению инфляции. Мы оцениваем этот эффект как минус 0,8 процентного пункта», — сказал министр.

По словам Колтовича, дефицита каких-либо товаров в Беларуси нет: «У нас сегодня по горячей линии отсутствует информация о дефиците. Мы полагаем, что те меры, которые были приняты, сегодня сделали ситуацию предсказуемой, понятной, прозрачной».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в конце марта продлило по 29 июня госрегулирование цен на социально значимые товары, которое было введено в апреле 2020 года и ежеквартально продлевалось. Продление норм о госрегулировании цен МАРТ объясняет тем, что «в условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров». В актуальном перечне социально значимых товаров, цены на которые регулируются, 18 позиций.

Для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительством 23 февраля было принято постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен, с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц.

В 2020 году инфляция составила 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси в настоящее время государством контролируются цены на 55% товаров, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 15 апреля...
 
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