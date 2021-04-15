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Биржа: в Беларуси российский рубль резко обвалился на фоне договоренностей Лукашенко и Алиева

15.04.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля завершились резким ослаблением российской валюты. Это произошло на фоне договоренностей Ильхама Алиева и Александра Лукашенко.

Биржа: в Беларуси российский рубль резко обвалился на фоне договоренностей Лукашенко и Алиева

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • евро — 3,126 белорусского рубля (+0,0015 пункта);
  • доллар — 2,6121 белорусского рубля (-0,0024 пункта);
  • российский рубль — 3,4019 белорусского рубля за 100 российских (-0,0518 пукнта).

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Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля завершились резким ослаблением российской валюты.
 
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