Биржа: в Беларуси российский рубль резко обвалился на фоне договоренностей Лукашенко и Алиева

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля завершились резким ослаблением российской валюты. Это произошло на фоне договоренностей Ильхама Алиева и Александра Лукашенко.





Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

евро — 3,126 белорусского рубля (+0,0015 пункта);

доллар — 2,6121 белорусского рубля (-0,0024 пункта);

российский рубль — 3,4019 белорусского рубля за 100 российских (-0,0518 пукнта).

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