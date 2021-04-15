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Биржа: в Беларуси российский рубль резко обвалился на фоне договоренностей Лукашенко и Алиева
Источник материала: Навiны
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля завершились резким ослаблением российской валюты. Это произошло на фоне
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 апреля завершились резким ослаблением российской валюты.
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