Это очень мило! Курица-наседка приютила трёх осиротевших котят (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Не та мать, что родила, а та, что воспитала! Эта фраза идеально подходит для этого видео. И несмотря на то, что кошки и птицы – враги, эта смелая наседка приютила трёх брошенных котят. Видео выложил в TikTok иракский фермер Горан А Сурчи.

Мужчина осмотрел курятник, но кошки так и не обнаружил. Прислушавшись, он понял, что звуки доносятся из-под курицы. Оказалось, что под ней пригрелось трое новорожденных котят.

Позже выяснилось, что мама малышей погибла.













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