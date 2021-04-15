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Это очень мило! Курица-наседка приютила трёх осиротевших котят (ВИДЕО)

15.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это очень мило! Курица-наседка приютила трёх осиротевших котят (ВИДЕО)

Не та мать, что родила, а та, что воспитала! Эта фраза идеально подходит для этого видео. И несмотря на то, что кошки и птицы – враги, эта смелая наседка приютила трёх брошенных котят. Видео выложил в TikTok иракский фермер Горан А Сурчи.

Мужчина осмотрел курятник, но кошки так и не обнаружил. Прислушавшись, он понял, что звуки доносятся из-под курицы. Оказалось, что под ней пригрелось трое новорожденных котят.

Позже выяснилось, что мама малышей погибла.




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Не та мать, что родила, а та, что воспитала! Эта фраза идеально подходит для этого видео. И несмотря на то, что кошки и птицы – враги, эта смелая наседка приютила трёх...
 
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