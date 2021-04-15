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«Город – это нечто таинственное»: Рената Литвинова озвучила маршруты «Яндекс.Карт»

15.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Город – это нечто таинственное»: Рената Литвинова озвучила маршруты «Яндекс.Карт»

Рената Литвинова стала новым голосом автомобильных маршрутов «Яндекс.Карт». Об этом сообщает Sostav.

Сервис запустил проект «Свои в городе». Теперь голоса известных людей озвучивают автомобильное ведение по маршруту. Первой поделилась своим голосом режиссер и актриса Рената Литвинова.

Как сообщается, она будет давать подсказки водителю в узнаваемой манере. А перед началом пути она произнесет: «Город – это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я – Рената Литвинова».

Чтобы актриса объяснила водителю дорогу, в сервисе «Яндекс.Карт» нужно в разделе «Маршруты» выбрать «Звук» и «Голос». 

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

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Рената Литвинова стала новым голосом автомобильных маршрутов «Яндекс.Карт». Об этом сообщает Sostav. Сервис запустил проект «Свои в городе». Теперь голоса...
 
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