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«Город – это нечто таинственное»: Рената Литвинова озвучила маршруты «Яндекс.Карт»
Источник материала: ОНТ
Рената Литвинова стала новым голосом автомобильных маршрутов «Яндекс.Карт». Об этом
Сервис запустил проект «Свои в городе». Теперь голоса известных людей озвучивают автомобильное ведение по маршруту. Первой поделилась своим голосом режиссер и актриса Рената Литвинова.
Как сообщается, она будет давать подсказки водителю в узнаваемой манере. А перед началом пути она произнесет: «Город – это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я – Рената Литвинова».
Чтобы актриса объяснила водителю дорогу, в сервисе «Яндекс.Карт» нужно в разделе «Маршруты» выбрать «Звук» и «Голос».
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
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Рената Литвинова стала новым голосом автомобильных маршрутов «Яндекс.Карт». Об этом сообщает Sostav. Сервис запустил проект «Свои в городе». Теперь голоса...
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