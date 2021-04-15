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Александр Петров сыграл Есенина, которого мы не знали
Источник материала: ОНТ
Александр Петров исполнил роль одного из главных бунтарей русской поэзии – Сергея Есенина в биографическом триллере «Декабрь» Клима Шипенко,
В современном российском кинематографе есть два актёра, которые чаще других воплощают на экране известных личностей – это Сергей Безруков и, теперь уже, Александр Петров.
Вслед за Гоголем звезда «Полицейского с Рублёвки» сыграл «певца Руси» и тонкого лирика – Сергея Есенина.
Новый фильм режиссёра Клима Шипенко («Холоп») рассказывает историю о попытке бегства Есенина и его возлюбленной Айседоры Дункан из СССР.
В фильме также снялись: Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченко, Кирилл Нагиев, Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилёв.
Фото: facebook.com/actorsashapetrov/photos
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Александр Петров исполнил роль одного из главных бунтарей русской поэзии – Сергея Есенина в биографическом триллере «Декабрь» Клима...
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