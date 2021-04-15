Александр Петров сыграл Есенина, которого мы не знали

Источник материала: ОНТ

Александр Петров исполнил роль одного из главных бунтарей русской поэзии – Сергея Есенина в биографическом триллере «Декабрь» Клима Шипенко, рассказывает «Российская газета».

В современном российском кинематографе есть два актёра, которые чаще других воплощают на экране известных личностей – это Сергей Безруков и, теперь уже, Александр Петров.

Вслед за Гоголем звезда «Полицейского с Рублёвки» сыграл «певца Руси» и тонкого лирика – Сергея Есенина.









Новый фильм режиссёра Клима Шипенко («Холоп») рассказывает историю о попытке бегства Есенина и его возлюбленной Айседоры Дункан из СССР.

В фильме также снялись: Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченко, Кирилл Нагиев, Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилёв.

Фото: facebook.com/actorsashapetrov/photos

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