ДТП по пр.Независимости в Минске: движение восстановлено

Источник материала: ОНТ

Минске: движение восстановлено" class="one-news__figure-img">

В Минске на пересечении проспекта Независимости и ул. Козлова из-за ДТП было затруднено движение со стороны ул. Янки Купалы и на ул. Козлова от ул. Платонова. Об этом сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте работали сотрудники ГАИ. Теперь движение транспорта восстановлено.

Фото: БЕЛТА

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