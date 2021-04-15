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ДТП по пр.Независимости в Минске: движение восстановлено

15.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП по пр.Независимости в Минске: движение восстановленоМинске: движение восстановлено" class="one-news__figure-img">

В Минске на пересечении проспекта Независимости и ул. Козлова из-за ДТП было затруднено движение со стороны ул. Янки Купалы и на ул. Козлова от ул. Платонова. Об этом сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте работали сотрудники ГАИ. Теперь движение транспорта восстановлено.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на пересечении проспекта Независимости и ул. Козлова из-за ДТП было затруднено движение со стороны ул. Янки Купалы и на ул. Козлова от ул. Платонова. Об этом...
 
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