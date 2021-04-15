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ДТП по пр.Независимости в Минске: движение восстановлено
Источник материала: ОНТМинске: движение восстановлено" class="one-news__figure-img">
В Минске на пересечении проспекта Независимости и ул. Козлова из-за ДТП было затруднено движение со стороны ул. Янки Купалы и на ул. Козлова от ул. Платонова. Об этом
На месте работали сотрудники ГАИ. Теперь движение транспорта восстановлено.
Фото: БЕЛТА
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В Минске на пересечении проспекта Независимости и ул. Козлова из-за ДТП было затруднено движение со стороны ул. Янки Купалы и на ул. Козлова от ул. Платонова. Об этом...
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