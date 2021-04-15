«Минчанка» обыграла брестское «Прибужье» в матче Чемпионата Беларуси по волейболу

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» выиграли первый матч финальной серии Чемпионата Беларуси у брестского клуба «Прибужье».

Столичные волейболистки не оставили соперницам ни одного шанса, выиграв все три партии – 3:0. Самыми результативными игроками встречи стали Татьяна Маркевич, Надежда Смирнова и Надежда Столяр (у них по 11 очков).

Сегодня команды проведут второй матч финальной серии в Бресте, а в субботу встретятся в Минске на «Чижовка-Арене». В финале играют до трех побед. На бронзовые награды турнира претендуют могилёвский «Коммунальник» и вторая команда «Минчанки».

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