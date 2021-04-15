На обложке модного журнала появилась собака. И её гардеробу действительно можно позавидовать

Источник материала: ОНТ

Обворожительная левретка по имени Тика стала лицом (или мордочкой) обложки модного журнала Clin d’œil. Собака стала популярной благодаря модным образам, которые ее хозяин выкладывает в Instagram .

Тике уже 10 лет. И с самого начала ее хозяин делился модными луками красотки в соцсетях. В 2016-м друзья мужчины пожаловались на то, что в его личном профиле слишком много собаки, и тогда у Тики появился личный профиль. Сейчас на модницу подписано более миллиона человек!

У Тики лучшие наряды для особого случая.

Например, вот в этой шубке она посетила неделю мод для питомцев.





Ослепительное платье для «Золотого глобуса».

А в этом наряде Тика собиралась посетить церемонию «Золотого глобуса — 2021». Пока это только фантазия, но, думаем, совсем скора мечта хозяина воплотится.





Тика всегда выглядит стильно: даже на прогулках и дома. При этом её одежда очень удобная и теплая.

Хозяин Тики для журнала Fashion рассказал: «Мы живём в Монреале, и климат тут не слишком подходит для левреток — с октября и до середины мая Тике нужна одежда, чтобы не замёрзнуть».





Левретка давала интервью даже для Vogue.

Модница рассказала, что ей нравятся все бренды, которые шьют одежду размера XXXXXS.





Кстати, у Тики есть собственный мерч: футболки, толстовки, кружки и календари с её лучшими образами.





А ещё хозяин собаки рассказал секрет ее внешнего вида. Запоминайте! Нужно всего-то спать 20 часов в сутки и почаще носить яркие цвета.

Фото: tikatheiggy

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