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На обложке модного журнала появилась собака. И её гардеробу действительно можно позавидовать
Источник материала: ОНТ
Обворожительная левретка по имени Тика стала лицом (или мордочкой) обложки модного журнала Clin d’œil. Собака стала популярной благодаря модным образам, которые ее хозяин выкладывает в
Тике уже 10 лет. И с самого начала ее хозяин делился модными луками красотки в соцсетях. В 2016-м друзья мужчины пожаловались на то, что в его личном профиле слишком много собаки, и тогда у Тики появился личный профиль. Сейчас на модницу подписано более миллиона человек!
У Тики лучшие наряды для особого случая.
Например, вот в этой шубке она посетила неделю мод для питомцев.
Ослепительное платье для «Золотого глобуса».
А в этом наряде Тика собиралась посетить церемонию «Золотого глобуса — 2021». Пока это только фантазия, но, думаем, совсем скора мечта хозяина воплотится.
Тика всегда выглядит стильно: даже на прогулках и дома. При этом её одежда очень удобная и теплая.
Хозяин Тики для журнала
Левретка давала интервью даже для Vogue.
Модница рассказала, что ей нравятся все бренды, которые шьют одежду размера XXXXXS.
Кстати, у Тики есть собственный мерч: футболки, толстовки, кружки и календари с её лучшими образами.
А ещё хозяин собаки рассказал секрет ее внешнего вида. Запоминайте! Нужно всего-то спать 20 часов в сутки и почаще носить яркие цвета.
Фото:
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Обворожительная левретка по имени Тика стала лицом (или мордочкой) обложки модного журнала Clin d’œil. Собака стала популярной благодаря модным образам, которые ее...
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