ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

220 литров дизтоплива нашли у жительницы Стародорожского района

15.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

220 литров дизтоплива нашли у жительницы Стародорожского района

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Стародорожского РОВД и сотрудники ОГАИ обнаружили у жительницы Стародорожского района 220 литров окрашенного дизельного топлива, передаёт БЕЛТА.

По информации правоохранителей, 45-летняя работница ОАО «Арэса-Агро», проживающая в агрогородке Горки, хранила в своём гараже окрашенное дизтопливо, которое поставляется и используется только в сельскохозяйственных организациях.

Во время обыска гаража на придомовой территории женщины оперативники обнаружили данный вид топлива.

Изъятое топливо направлено на экспертизу. Женщина даёт объяснение по факту его хранения в гараже.

Фото: УВД Минского облисполкома

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Стародорожского РОВД и сотрудники ОГАИ обнаружили у жительницы Стародорожского района 220 литров...
 
Новости дня
Новости разные
 
На ютуб-канале Навальнага выйшла новае відэа «Таямніцы Валдайскай дачы Пуціна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by