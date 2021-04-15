220 литров дизтоплива нашли у жительницы Стародорожского района

Источник материала: ОНТ

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Стародорожского РОВД и сотрудники ОГАИ обнаружили у жительницы Стародорожского района 220 литров окрашенного дизельного топлива, передаёт БЕЛТА.

По информации правоохранителей, 45-летняя работница ОАО «Арэса-Агро», проживающая в агрогородке Горки, хранила в своём гараже окрашенное дизтопливо, которое поставляется и используется только в сельскохозяйственных организациях.

Во время обыска гаража на придомовой территории женщины оперативники обнаружили данный вид топлива.

Изъятое топливо направлено на экспертизу. Женщина даёт объяснение по факту его хранения в гараже.

Фото: УВД Минского облисполкома

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