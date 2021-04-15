УЕФА внесет изменения в правило «выездного гола»

Источник материала: ОНТ

УЕФА готовится изменить правило «выездного гола». Нововведения могут начать работать уже в следующем сезоне.

Их суть заключается в том, что правило «выездного гола» не будет действовать в дополнительное время ответного матча в плей-офф: последний раз такая ситуация была в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Ювентусом» и «Порту». Н выезде туринцы проиграли со счетом 1:2, а дома выиграли 3:2 — сработало правило выездного гола в дополнительное время и «Ювентус» сенсационно выбыл из розыгрыша.

В нынешнем виде правило работает 56 лет и, по мнению многих футбольных специалистов, уже потеряло актуальность, а в некоторых случаях напрямую влияет на зрелищность и итог матча.

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