Противодействие росту киберпреступности в Беларуси обсудили на Республиканском координационном совещании

Источник материала: ОНТ

В Беларуси растёт преступность в киберпространстве. Как сдержать её обсуждалось сегодня на Республиканском координационном совещании под председательством Генпрокурора.





По сравнению с прошлым годом, киберпреступлений стало почти в два с половиной раза больше. Это связывают в основном с участившимися случаями краж денег с помощью компьютерной техники. Делают это почти всегда из-за рубежа. Заявлений по таким преступлениям больше по всей стране.

Обсуждались и преступления, связанные с протестным движением, а также взаимодействие ведомств в их расследовании и совместной оперативной работе. А также – взаимодействие ведомств в их расследовании и совместной оперативной работе. В криминальной милиции предупредили – мошенники могут писать и звонить под разными предлогами, чтобы заполучить личные данные. Чаще всего они представляются работниками банков, а звонят по мессенджерам.

Какими бы технически оснащенными и подкованными мошенники не были, всё равно главными инструментами остаются убеждение и вежливость. В основном личные данные жертвы передают добровольно.

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