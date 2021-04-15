Как это читать? 10 самых странных объявлений, от которых ломается мозг

Источник материала: ОНТ

Реклама – это почти искусство. А раз искусство, то можно и со шрифтами побаловаться, и с расположением букв. Только вот люди не всегда верно могут истолковать слова, как это задумывалось. Хотя, может быть, в этом и состоит задумка авторов? Человек останавливается, пытается долго прочитать, смеется, отправляет друзьям – чем вам не реклама? Мы нашли 10 забавных случаев странных объявлений и вывесок, которые заставят вас перечитать их несколько раз.

1. Настоящий ребус, а не вывеска.



Tanscha

2. А как это читать?



raiden100

3. Детская борода?



Devaxa

4. А мне парковать! Если вы так и не поняли, в чем смысл, то а\м - это автомашины.



Graf911

5. А яйца тут причем?



zoopark122

6. Как все-таки иногда важно поставить хороший пробел.



mcmishaz

7. Как, простите, называется этот бар?



Chupsel

8. А это без комментариев.



Vereshch

9. Упакука!



bowling

10. Интересная у них семейка.



edimus





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