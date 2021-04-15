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Как это читать? 10 самых странных объявлений, от которых ломается мозг

15.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как это читать? 10 самых странных объявлений, от которых ломается мозг

Реклама – это почти искусство. А раз искусство, то можно и со шрифтами побаловаться, и с расположением букв. Только вот люди не всегда верно могут истолковать слова, как это задумывалось. Хотя, может быть, в этом и состоит задумка авторов? Человек останавливается, пытается долго прочитать, смеется, отправляет друзьям – чем вам не реклама? Мы нашли 10 забавных случаев странных объявлений и вывесок, которые заставят вас перечитать их несколько раз.

1. Настоящий ребус, а не вывеска.


Tanscha 

2. А как это читать?


raiden100 

3. Детская борода?


Devaxa 

4. А мне парковать! Если вы так и не поняли, в чем смысл, то а\м - это автомашины.


Graf911 

5. А яйца тут причем?


zoopark122 

6. Как все-таки иногда важно поставить хороший пробел.


mcmishaz 

7. Как, простите, называется этот бар?


Chupsel 

8. А это без комментариев.


Vereshch 

9. Упакука!


bowling 

10. Интересная у них семейка.


edimus 


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Реклама – это почти искусство. А раз искусство, то можно и со шрифтами побаловаться, и с расположением букв. Только вот люди не всегда верно могут истолковать слова,...
 
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