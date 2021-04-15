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Как это читать? 10 самых странных объявлений, от которых ломается мозг
Источник материала: ОНТ
Реклама – это почти искусство. А раз искусство, то можно и со шрифтами побаловаться, и с расположением букв. Только вот люди не всегда верно могут истолковать слова, как это задумывалось. Хотя, может быть, в этом и состоит задумка авторов? Человек останавливается, пытается долго прочитать, смеется, отправляет друзьям – чем вам не реклама? Мы нашли 10 забавных случаев странных объявлений и вывесок, которые заставят вас перечитать их несколько раз.
1. Настоящий ребус, а не вывеска.
2. А как это читать?
3. Детская борода?
4. А мне парковать! Если вы так и не поняли, в чем смысл, то а\м - это автомашины.
5. А яйца тут причем?
6. Как все-таки иногда важно поставить хороший пробел.
7. Как, простите, называется этот бар?
8. А это без комментариев.
9. Упакука!
10. Интересная у них семейка.
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Реклама – это почти искусство. А раз искусство, то можно и со шрифтами побаловаться, и с расположением букв. Только вот люди не всегда верно могут истолковать слова,...
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