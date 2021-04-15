Стали известны полуфиналисты футбольной Лиги Чемпионов

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге Чемпионов знаем всех полуфиналистов. Сенсаций не произошло – 1/2 предсказуемо вышли мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Ничьей закончилась встреча «Реала» и «Ливерпуля»: в этом матче не было забито ни одного мяча. Но благодаря уверенной победе в первом матче (3:1) – дальше проходит «Реал» во главе с Зинедином Зиданом. В одной второй их уже ждет лондонский «Челси». «Реал» выступит в полуфинале Лиги в 14-й раз и это лучший показатель в истории турнира.

Во втором матче дня «Манчестер Сити» на домашнем поле победил дортмундскую «Боруссию» — 2:1. На 15-й минуте англичане пропустили мяч (точным ударом отметился Джуд Беллингем). Но во втором тайме лидер английской премьер-лиги исправил ситуацию: Рияд Марез и Фил Фоден принесли победу своей команде. За выход в финал «Манчестер Сити» поспорит с «Пари Сен-Жермен».

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