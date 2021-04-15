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Не отличить от оригинала! Самую точную в мире копию статуи Давида создали в Италии

15.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не отличить от оригинала! Самую точную в мире копию статуи Давида создали в Италии

В Италии создают самую точную в мире копию Давида работы Микеланджело.


Статуя станет главным символом страны на Всемирной выставке Expo, которая пройдёт в октябре в Дубае. Процесс создания «двойника» проходит в три этапа. Ученые Флорентийского университета при помощи лазерных сканеров создали точнейшую цифровую модель. После – напечатали в высочайшем разрешении на крупнейшем в мире 3D-принтере. Сейчас, на заключительном этапе, опытнейшие итальянские мастера соединяют вручную все части статуи.

Предполагается, что Давид будет установлен в восьмиугольном «Театре Памяти» в самом центре итальянского павильона на Expo. Благодаря лестницам, которые будут подниматься на разную высоту этого здания, зрители впервые получат возможность увидеть статую практически со всех возможных ракурсов.

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В Италии создают самую точную в мире копию Давида работы Микеланджело. Статуя станет главным символом страны на Всемирной выставке Expo, которая пройдёт в октябре в...
 
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