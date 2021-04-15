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Где можно увидеть ложное солнце и кому разрешено купаться в австралийском розовом озере: топ необычных природных явлений

15.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Где можно увидеть ложное солнце и кому разрешено купаться в австралийском розовом озере: топ необычных природных явлений

Природа сложна и удивительна, существуют такие природные явления и феномены, которые вызывают изумление и восхищение даже у скептиков.  

Паргелий, или ложное солнце — явление редкое. Оно может возникать лишь зимой в ясную погоду, когда солнце находится прямо над горизонтом. В воздухе витают кристаллы льда, которые как миллионы крошечных призм преломляют солнечные лучи. Тогда мы можем увидеть на небе сразу три солнца – настоящее по центру и его двойники по бокам.

Самая засушливая в мире пустыня Атакама в Чили раз в несколько лет становится цветущей. Когда обрушиваются ливневые дожди, Атакама покрывается сотнями видов цветов, трав и растений. В период этого бурного цветения в сказочной пустыне наблюдается также активное размножение ящериц, птиц и насекомых.

Не прекращают удивлять туристов светящиеся по ночам пляжи Мальдив. Всё таинство скрыто в биолюминисцентном фитопланктоне, который скапливается у берега, а при воздействии волн светится нежным голубым цветом. Такое природное явление наблюдается довольно часто, если на небе не видно луны. Волшебные голубые пляжи не опасны для здоровья.

Движущиеся камни – не выдумка, а реальность для жителей США. Там, в Долине Смерти, раз в 3-4 года огромные валуны таинственным образом сами перемещаются на сотни метров и оставляют за собой отчетливые следы. Порой даже они «поворачивают». Для такого необычного движения требуется совпадение нескольких природных условий. Сильный дождь, резкое падение температуры и мощный ветер, который разбивает образовавшийся лёд на льдины и перемещает их по мелкой воде вместе с камнями.

Завершает наш топ удивительных явлений природы розовое озеро Хиллер в Австралии. Оно располагается среди изумрудных лесов, в окружении вод Южного океана. Необычный цвет учёные объясняют наличием водорослей, которые способны накапливать большое количество красно-оранжевого пигмента. А также присутствием галобактерий, которые при большом скоплении кажутся красноватыми. Наслаждаться великолепием розового озера можно с высоты птичьего полета или непосредственно, купаясь в нем.

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Природа сложна и удивительна, существуют такие природные явления и феномены, которые вызывают изумление и восхищение даже у скептиков.   Паргелий, или ложное...
 
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