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Парень, ударивший ногой милицейское авто на акции протеста в Дроздах, получил три года колонии

15.04.2021 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Советского района приговорил к трем годам колонии мастера строительно-монтажных работ Ивана Цегалко, который на акции протеста в Дроздах ногой ударил милицейское авто, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Правозащитники сообщают, что согласно обвинительному заключению, Иван Цегалко днем 13 сентября участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на участке от Немиги до «Пушкинской», блокировал дороги, препятствовал работе аптек, салонов и предприятий, которые были на пути следования, нарушал спокойствие граждан. Затем в районе улицы Тихой, испытывая озлобленность по отношению к сотрудникам милиции, ударил ногой по служебной машине, повредив капот, после чего нанес по два удара сотрудникам ОМОН.

Парню было предъявлено обвинение по статье 364 УК (Насилие в отношении милиции) и по статье 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Цегалко признал себя виновным только в том, что случайно ударил по машине.

15 апреля суд признал парня виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он обязан выплатить по 1000 рублей компенсации морального вреда двум сотрудникам ОМОН. Заявленный иск «Минсктранса» в размере более 30 тысяч рублей будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

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Парню было предъявлено обвинение по статье 364 УК (Насилие в отношении милиции) и по статье 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих...
 
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