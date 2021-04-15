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Озвучены планирующиеся в Конституцию Беларуси нововведения

15.04.2021 16:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Комиссия, которая рассматривает предложения по внесению изменений в Конституцию Беларуси, на очередном заседании 14 апреля рассмотрела планирующиеся нововведения. Такая информация прозвучала в эфире белорусского зомбоящика.

Касаются они избирательной системы.

В частности, в Конституцию хотят внести следующие изменения:

лица, содержащиеся в местах заключения до вступившего в законную силу приговора суда, смогут голосовать на выборах;

в финальном тексте Конституции, скорее всего, будет имплементирован институт Уполномоченного по правам человека (ст. 59-1);

при необходимости систему выборов на смешанную, пропорционально-мажоритарную можно будет изменить, приняв закон;

формировать ЦИК в равной пропорции будут президент, обе палаты парламента (по четыре человека от каждой), а председателя будут избирать члены Центризбиркома;

возможность выдвижения на выборы трудовым коллективом может быть заменена на возможность выдвигать кандидатов от политических партий с обеспечением для них равных условий;

планируется отменить возможность выдвигать трудовым коллективом делегата в депутаты;

правом голоса было предложено наделить граждан в возрасте от 20 до 70 лет.

 
 
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Комиссия, которая рассматривает предложения по внесению изменений в Конституцию Беларуси, на очередном заседании 14 апреля рассмотрела планирующиеся...
 
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