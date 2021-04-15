Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Брестские таможенники раскрыли аферу по незаконному ввозу товаров на территорию ЕАЭС Груз на сумму около 35 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС - брестские таможенники раскрыли аферу. Инцидент в пункте пропуска "Мокраны". 16...

Груз на сумму около 35 тысяч рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС - брестские таможенники раскрыли аферу. Инцидент в пункте пропуска "Мокраны". 16 тысяч единиц фурнитуры и комплектующих для окон задекларированы не были, продукцию перевозили в фуре "вольво". В документах было указано, что российский перевозчик транспортирует из Болгарии сборный груз. Однако во время проверки оказалось, что в машине везут не только задекларированный товар, но и так называемый лишний груз. По данному факту начат административный процесс.