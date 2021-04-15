Malanka решила сделать скидку для всех юрлиц — 20 копеек за киловатт на всех ЭЗС

Источник материала: Onliner

Так совпало, что именно сегодня, в день выхода нашей сегодняшней статьи «Сколько электрокар может сэкономить денег в такси?» Malanka объявила о планах на скидку. Собираются ввести систему лояльности на электрозаправку для служб такси, доставки, каршеринга и в принципе всех компаний с большим количеством транспортных средств.

«Мы разрабатываем программу лояльности, благодаря которой юридические лица смогут заряжать электромобили по сниженным тарифам, — сообщили в Malanka. — Для физлиц 1 киловатт зарядки обходится в 29 копеек на медленных ЭЗС и 39 копеек на быстрых ЭЗС. Для юрлиц цены будут ниже как минимум на 9 и 19 копеек соответственно». То есть речь о фиксированной ставке в 20 копеек за киловатт.

По предварительным оценкам оператора, таксисты, перешедшие на электромобили с авто с двигателями внутреннего сгорания, смогут сэкономить порядка 1200 рублей в месяц на одной машине. По подсчетам героя сегодняшней статьи Игоря, руководителя компании «Досиб», занимающейся пассажирскими перевозками, ежедневно электрокар экономит минимум 10 рублей, если сравнивать с самым доступным вариантом авто на газу. Это 250—300 рублей в месяц.

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