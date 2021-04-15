Какой передел ожидает рынок такси в странах ЕАЭС и что будет с ценами?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Ждать ли передел рынка такси в странах ЕАЭС и что будет с ценами?

Основная проблема всего рынка такси в ЕАЭС на данный момент заключается в том, что в нем должного вмешательства государства, отметил эксперт в пресс-центре Sputnik. "Об этом нам сказали и водители, и представители таксопарков, и представители ассоциаций, отношения в принципе не урегулированы, а когда они не урегулированы, трудно отделить овнов от козлищ", добавил Сушкевич.

"Трудно отделить тех, кто работает честно и по правилам от тех, кто представляет собой классического "безбилетника", то есть пользуется общими благами и ничего не вносит в общий котел", ― отметил представитель ЕЭК.

По словам главы департамента, сейчас нередки жалобы на водителей такси, которые, нарушая правила работы агрегатора, регистрируются заново по 15-20 раз под новым именем и с фальшивым водительским удостоверением. Также есть те, кто под чужим именем садится за руль, кроме того, нередко появляются и новости о нелегальных такси.

"Для того, чтобы выделить тех, кто реально нарушает правила, надо во-первых, ясно сформулировать сами правила. Это основная проблема рынка", ― сказал Сушкевич.

Самая массовая профессия в ЕАЭС

Еще одной проблемой рынка эксперт назвал массовость профессии водителя такси в страна ЕАЭС, к примеру, только в РФ около полумиллиона граждан работают водителями такси. "Это одна из наиболее массовых профессий, и без правильного определения статуса водителя такси мы в принципе не сможем регулировать этот рынок ― трудовые ли это отношения водителя и агрегатора, либо какие-то иные по какому-то договору", сказал Сушкевич.

На данный момент в большинстве регионов ЕАЭС действуют 1-2, максимум, 3 агрегатора такси, "сильные игроки в таких условиях могут формировать правила частным образом, это самое худшее, это правила в пользу сильного, когда слабый в любом случае страдает ― пассажир или водитель", ― отметил представитель ЕЭК.

"Мы не можем принудить государства ЕАЭС определить правила рынка такси, все это в пределах национального законодательства, мы можем обратиться и рекомендовать. И можем воздействовать на сильных участников, в частности, какой вы видите идеальную модель ценообразования", ― предложил Сушкевич.

Например, водительское сообщество и владельцы такоспарков жалуются, что, по их мнению, цена на услугу сейчас повсеместно занижена, рассказал эксперт. "Называются цифры, которые меня как экономиста сильно удивили, что стоимость перевозки за километр номинально уменьшилась в полтора раза за последние 6 лет. Вы можете себе представить, что в условиях инфляции , роста издержек в этой отрасли стоимость услуги падает? Это ненормальная ситуация", ― резюмировал Сушкевич.

Читайте также: