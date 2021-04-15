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Действительно ли смех продлевает жизнь

15.04.2021 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Действительно ли смех продлевает жизнь
Иллюстративное фото
Смех, по данным специалистов, является одним из самых загадочных явлений поведения людей. Он может сопровождать практически все человеческие эмоции: от радости до грусти. Именно люди с чувством юмора становятся чаще всего душой компании, притягивая к себе других. До настоящего времени учёным так и не удалось определить истинную природу смеха.

По данным учёных-философов древности, смех, как над собой, так и над другими, некоторым придаёт чувство превосходства. Высмеивание других людей позволяет возвыситься над ними без применения физической силы. Многие нелепые ситуации, построенные на несоответствии ожиданий и действий, способны вызвать у людей смех. В ряде случаев именно благодаря смеху можно избежать столкновения противоречий и глубже проникнуть в суть вещей.

Многие психологи считают, что во время смеха люди освобождаются от скопившегося эмоционального груза. Своё внимание на данный факт обратил и известный психоаналитик Зигмунд Фрейд, который назвал смех результатом высвобождения накопленной психической энергии. Именно благодаря смеху мы можем открыто выразить свои негативные эмоции – обиду, злость, досаду и др.

Современные исследователи установили прямую взаимосвязь между наличием у человека чувства юмора и психологической устойчивостью. Частое использование шуток в трудных ситуациях, по данным психологов, снижает риск развития депрессии, тревожности и чувства беспомощности. Другими словами, чувство юмора помогает людям выжить, мобилизовав запас ресурсов в опасных ситуациях, а избавление от разрушающих негативных эмоций, возможно и позволяет людям жить дольше.
 
 
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Смех, как над собой, так и над другими, некоторым придаёт чувство превосходства.
 
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