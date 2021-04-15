Ресторан или магазин не смогут работать ночью, если на них будут жаловаться

С 8 июля торговым объектам придется согласовывать с чиновниками режим работы в ночное время.





Как у вас с безопасностью?

Совмин разработал проект постановления , где сказано, что работу торговых объектов после 23:00 и до 07:00 будут согласовывать городские, районные исполкомы и местные администрации в Минске вместе с органами внутренних дел.

Речь идет о розничных торговых объектах, объектах общепита, торговых центрах и рынках.

При этом представители ОВД оценят, отвечает ли такой объект критериям общественной безопасности.

Это значит, что милиция проверит, установило ли кафе либо торговый центр ручную систему тревожной сигнализации и систему видеонаблюдения.

В работе ночью могут отказать

Совмин назвал случаи, когда чиновники будут вправе не согласовать ночной режим работы торгового объекта.

Прежде всего, это те случаи, что названы в статье 25 закона № 433-З от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур».

В частности, речь идет о случаях, когда торговый объект ликвидируется или он подал подложные либо недействительные документы.

Магазин, ресторан или торговый центр также не получат согласования, если милиция выяснит, что критерии общественной безопасности у них не соблюдены.

Жалуетесь, граждане? Тогда обоснуйте

Местный исполком получит право отозвать назад решение о согласовании режима работы.

В частности, это может произойти в ситуации, когда систематически, то есть три и более раза в течение календарного года, чиновники получат коллективное обращение граждан, которые живут в радиусе 50 метров от торгового объекта.

По сути, речь идет о жалобе на работу магазина, кафе или торгового центра в ночное время, «повлекшее ущемление прав, свобод и законных интересов граждан», как сказано в проекте постановления Совмина.

При этом жалоба должна быть обоснована, а все факты нарушений закона, которые допустил торговый объект, документально подтверждены.

Чтобы признать эту коллективную жалобу обоснованной или нет, исполкому придется провести заседание и пригласить на него представителей заявителя.

Сама жалоба, как отмечается в проекте документа, должна быть рассмотрена по существу.

Если чиновники встанут на сторону граждан (и так три раза в течение года), торговый объект лишится возможности работать в ночное время, но только не раньше, чем пройдет 30 рабочих дней после принятия решения.

Проект постановления Совмина «О порядке и условиях согласования режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков после 23:00 и до 07:00» вынесен на общественное обсуждение с 15 по 25 апреля.

Предполагается, что этот документ вступит в силу с 8 июля 2021 года.

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