|
Ресторан или магазин не смогут работать ночью, если на них будут жаловаться
Источник материала: Навiны
С 8 июля торговым объектам придется согласовывать с чиновниками режим работы в ночное время.
Как у вас с безопасностью?
Совмин разработал
Речь идет о розничных торговых объектах, объектах общепита, торговых центрах и рынках.
При этом представители ОВД оценят, отвечает ли такой объект критериям общественной безопасности.
Это значит, что милиция проверит, установило ли кафе либо торговый центр ручную систему тревожной сигнализации и систему видеонаблюдения.
В работе ночью могут отказать
Совмин назвал случаи, когда чиновники будут вправе не согласовать ночной режим работы торгового объекта.
Прежде всего, это те случаи, что названы в
В частности, речь идет о случаях, когда торговый объект ликвидируется или он подал подложные либо недействительные документы.
Магазин, ресторан или торговый центр также не получат согласования, если милиция выяснит, что критерии общественной безопасности у них не соблюдены.
Жалуетесь, граждане? Тогда обоснуйте
Местный исполком получит право отозвать назад решение о согласовании режима работы.
В частности, это может произойти в ситуации, когда систематически, то есть три и более раза в течение календарного года, чиновники получат коллективное обращение граждан, которые живут в радиусе 50 метров от торгового объекта.
По сути, речь идет о жалобе на работу магазина, кафе или торгового центра в ночное время, «повлекшее ущемление прав, свобод и законных интересов граждан», как сказано в проекте постановления Совмина.
При этом жалоба должна быть обоснована, а все факты нарушений закона, которые допустил торговый объект, документально подтверждены.
Чтобы признать эту коллективную жалобу обоснованной или нет, исполкому придется провести заседание и пригласить на него представителей заявителя.
Сама жалоба, как отмечается в проекте документа, должна быть рассмотрена по существу.
Если чиновники встанут на сторону граждан (и так три раза в течение года), торговый объект лишится возможности работать в ночное время, но только не раньше, чем пройдет 30 рабочих дней после принятия решения.
Проект постановления Совмина «О порядке и условиях согласования режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков после 23:00 и до 07:00»
Предполагается, что этот документ вступит в силу с 8 июля 2021 года.
Использованы стоковые изображения от
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)