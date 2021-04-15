Какой уровень холестерина в крови считается нормальным? Врач отвечает на 8 вопросов об анализе

Источник материала: Tut.by

Само по себе наличие повышенного холестерина в крови не несет ежеминутной опасности, но именно этот показатель может своевременно указать на риск развития серьезных заболеваний — в первую очередь со стороны сердца. Врач-терапевт высшей категории, заместитель директора по медицинской части лаборатории «Инвитро» Сергей Громада рассказывает про «хороший» и «плохой» холестерин и его нормы содержания в крови.

Что такое холестерин и для чего он нужен организму? Это органическое соединение из класса стероидов, которое отвечает за несколько важных функций. Одна из них — «строительная»: холестерин — это то, что есть в наших клетках, он входит в состав клеточных мембран. Кроме того, холестерин участвует в синтезе витамина D, а значит, он важен для роста человека и формирования его костей. Также без этого соединения невозможен синтез половых гормонов.

Зачем определяют уровень холестерина в крови? Чаще всего этот анализ проводят, чтобы оценить риски развития атеросклероза, а также для диагностики любого вида расстройств липидного обмена. Известно, что повышенное содержание холестерина может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому часто анализ на холестерин в совокупности с другими показателями (возраст, пол, артериальное давление, курение) помогает оценить индивидуальный риск появления тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта миокарда или инсульта) по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) у конкретного человека. Для оценки сердечно-сосудистых рисков, как правило, оценивается соотношение различных фракций липопротеинов, то есть холестерин исследуют в комплексе с триглицеридами, липопротеидами высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности.

Почему холестерин называют «плохим» и «хорошим»? Так оценивают его роль, а она зависит от «окружения» холестерина, которое помогает соединению перемещаться в организме человека (самостоятельно он этого не делает). Холестерин всегда окружают транспортные белки и жиры. Вместе с холестерином они образуют липопротеины, которые имеют форму шара, но могут очень различаться по своим размерам, плотности и составу. Так вот наименьшие по размеру липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и считают «хорошим», по-другому полезным холестерином. А вот роль у холестерина, который входит в состав липопротеинов низкой или очень низкой плотности (ЛПНП) — «вредная». Это деление помогает показать, как разный холестерин влияет на развитие атеросклероза: «хороший» — помогает сосудам очиститься, «плохой», же способен откладываться и образовывать атеросклеротические «бляшки».

Какой в норме должен быть холестерин в крови у человека? У здорового человека норма концентрации холестерина в анализе крови колеблется в пределах от 3,1 до 5 ммоль/л. Содержание триглицеридов — от 0,14 до 1,82 ммоль/л. В среднем уровень ЛПВП должен быть не менее 1 ммоль/л. Понятие нормы для женщин и мужчин несколько различается. Так, у женщин нормальный уровень липопротеинов высокой плотности — 1,42 ммоль/л, а уровень липопротеинов низкой плотности может колебаться в пределах от 1,9 до 4,5 ммоль/л. Для мужчин нормальный уровень ЛПВП -1,68 ммоль/л, а уровень ЛПНП колеблется в пределах от 2,2 до 4,8 ммоль/л. В любом случае если содержание холестерина выше 5,2 ммоль/л, то нужно более тщательно и углубленного проанализировать липидный профиль человека.

Почему холестерин может быть повышен? Нередко высокий уровень холестерина — это следствие нездорового образа жизни. Он может повышаться у людей, страдающих ожирением, алкоголизмом, у тех, кто ест очень много жирной пищи. Во всех этих случаях показатель может приближаться к верхней границе нормы и даже ее пересекать. Кроме того, повышенный холестерин может быть связан и с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипотиреоз, патология почек, врожденная гиперлипидемия, патология гепатобилиарной системы (название желчного пузыря с протоками, печени. — Прим. TUT.BY). Иногда холестерин может незначительно повышаться у беременных женщин.

А пониженный холестерин на что указывает? На его понижение тоже может повлиять питание. У людей, которые практикуют очень строгие диеты, голодание, а также у тех, кто употребляет слишком много жирных кислот (омега-3), уровень холестерина может быть ниже нормы. Результат анализа с пониженным холестерином также может быть признаком, например, гипертиреоза, цирроза печени (особенно на поздних стадиях), хронической легочной патологии, хронической анемии, патологии костного мозга и др. Также понижение концентрации холестерина может быть связано с острыми инфекциями, сепсисом или обширными ожогами. И при пониженном, и при повышенном холестерине разобраться с диагнозом поможет ваш лечащий врач.

Кому стоит сдавать анализ на холестерин для профилактики? Холестерин обязательно нужно держать под контролем людям с рядом хронических заболеваний — сахарный диабет, повышенное давление, заболевания щитовидной железы, ожирение и др. Рекомендуется также проверять холестерин тем, кто курит, мужчинам старше 40 и женщинам старше 45 лет, а также людям, которые ведут малоподвижный образ жизни.

Надо ли специально готовиться к сдаче анализа на холестерин? Анализ крови сдается натощак, прием пищи до этого должен быть не менее, чем за 12 часов. За 2−3 дня до анализа рекомендуется исключить из рациона все жареное и жирное, отказаться от алкоголя и курения, не принимать биодобавки. При сдаче анализа нужно обязательно сказать врачу, какие лекарства вы принимаете, так как витамины, гормональные препараты, антибиотики, нестероидные противовоспалительные и ряд других средств могут значительно повлиять на уровень холестерина в крови.