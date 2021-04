Занимается тантрическим сексом по 6 часов и не оставит детям ничего из своих 300 млн. Факты о Стинге

Источник материала: Tut.by

Он мог бы стать кондуктором в автобусе или налоговым инспектором. Возможно, из него вышел бы неплохой школьный учитель или даже легкоатлет. Но попробовав себя в каждом из этих занятий, он все же остановился на музыке.

У него по-прежнему остаются десятки других увлечений, среди которых хождение по канату, йога, производство вина, сыра и салями, а также игра в шахматы. Но весь мир знает его как выдающегося рок-музыканта. Сегодня поговорим о Гордоне Мэттью Томасе Самнере, больше известном как Стинг.

В этом году ему стукнет 70 — невозможно представить! Он появился на свет в далеком 1951 году в английском городке Уоллсенд. Гордон был невероятно любознательным парнишкой, к тому же много читал, хорошо учился, играл на фортепиано и гитаре, пел в церкви, занимался спортом (второе место в чемпионате Англии по легкой атлетике) и помогал родителям в их магазинчике.

Окончив колледж будущая рок-звезда устроилcя в местную школу, где он преподавал английский язык. Занятия музыкой не прекратил: сначала играл в чужих джаз-бэндах, затем основал свой собственный — «Last Exit». В эти годы Гордон и получил свое прозвище — Стинг, что в переводе с английского означает «жало», «оса».

Звездный час настал, когда Стингу стукнуло 26 лет, и его пригласили в коллектив «The Police». Вскоре это музыкальное трио стало очень популярным. Уже в конце 1979 года их трек «Roxanne» вошел в первую двадцатку британского хит-парада. Кстати, эту песню Стинг написал, вообразив себя влюбленным в проститутку. Позже композиция дала название игре, распространенной в США: кто кого перепьет — команда мужчин или женщин.

Кроме работы в группе Стинг писал музыку для многих других проектов. Только вот продюсеры были недовольны. Им было мало того, что очередной альбом коллектива «Ghost in the Machine» вошел в число величайших альбомов столетия по версии издания «Rolling Stone». Расставание было лишь вопросом времени. К тому же Стингу приснился вещий, по его мнению, сон, который он счел знаком к началу сольной карьере, — сон о синих черепахах. Так он и назвал свой дебютный альбом — The «Dream of the Blue Turtles».

— Мне приснилось, что я сидел в обнесенном кирпичной стеной саду, позади моего дома в Хэмпстеде, под деревом сирени на ухоженном газоне, в окружении красивых розовых кустов. Внезапно стена начала рушиться, я обернулся и увидел голову огромной черепахи, вылезающую из мрака, за которой следовали четыре или пять других. Они были не только размером с человека, они были очень синие и, казалось, такими невозмутимыми, как хипстеры, беззаботные и бесстрашные. Они не причинили мне вреда, но с почти легкомысленной жестокостью начали уничтожать мой благородный английский сад: они вырывали газон своими когтями, жевали мои розовые кусты, вскапывали сирень. Полный погром.

Сны о черепашках разлетелись многомиллионными копиями по всему миру. С этого момента такая судьба будет ожидать абсолютно каждую новую пластинку Стинга. Его песни звучали не только со сцены и по радио, но и с киноэкранов. Шлягер «All For Love» исполненный в трио с Брайаном Адамсом и Родом Стюартом, стал саундтреком к фильму «Три мушкетера». А вспомните легендарную «Shape of my hart» под которую мы пролили немало слез в финале картины Люка Бессона «Леон».

К моменту выхода золотого хита всех времен и народов «Desert rose», который музыкант исполнил с алжирцем Шеб Мами (и под которую так выразительно страдали герои всенародно любимого сериала «Клон»), Стинг стал недосягаемой звездой в мире музыки. Сама королева Елизавета ІІ наградила его орденом Британской империи и присвоила титул сэра.

Ну, а что насчет леди для сэра? Первый раз музыкант женился аж в 1976 году на актрисе Френсис Томелти. У пары родилось двое детей — сын Джозеф и дочь Фуксия Кэтрин, но в 1984 году супруги все равно расстались. Впечатленный разводом Стинг написал песню "Every Breath You Take", назвав композицию «малоприятной, т.к. там идет речь о ревности и собственничестве»:

— Да, там с одной стороны злой, садистский текст, с другой — все звучит как классический поп-номер. Помню, я увидел Энди Гибба (одного из участников Bee Gees) по телевизору, он пел "Every Breath You Take" именно как балладу, очень нежно и проникновенно. И вот эта неверная трактовка меня очень развеселила.

Совсем скоро он нашел утешение в объятьях актрисы и продюсера Труди Стайлер (кстати, это она открыла миру Гая Ричи, проспонсировав первый фильм никому не известного режиссера «Карты, деньги, два ствола»). На свет появились два сына и две дочки: Бриджит, Джейк, Элиот и Джакомо. В 1992 году Труди и Стинг поженились.

Пара счастливо живет и по сей день. И после тяжелых трудовых будней Стинг каждый раз возвращается под крылышко своей любимой: либо в поместье с замком в часе езды от Лондона (неподалеку от Стоунхенджа), либо в Тоскану на виллу «Tenuta del Palagio», расположенную на 300 гектарах земли, с двумя озерами, лесом, виноградниками и оливковыми рощами.

— Мой дом там, где моя жена, дети. У меня шестеро детей, все здоровые и счастливые. Остальное не важно. Лондонское поместье — место силы, ведь совсем рядом знаменитый Стоунхендж. Мне нравится наш интерьер в стиле пятидесятых, нравится наш сад и берег реки, вдоль которого я обожаю гулять с моим псом. Только там я могу по-настоящему отдохнуть. Я не смотрю сериалы, не сижу в интернете.

— Тоскана вдохновляет меня, я делаю там записи. И единственное, чего не хватало в сложившейся мозаике для полноты картины, — это вина. Я спускаюсь в подвалы и пою и играю будущему вину, а иногда даже записываю там песни. Уверен, что все это придает нашему вину особый вкус. Ну, а если серьезно, то многое придумываю, веду переговоры, запускаю новые проекты и производство.

Например, открытие туристического направления, а также магазина экологически чистых продуктов в нашей усадьбе — моя идея. Мы хотели знать и понимать, что в наших тарелках. Сейчас мы выращиваем больше пятидесяти разных органических фруктов, овощей, а также кур и индеек. Так что все продукты свои — чистые и здоровые. Каждый может приехать к нам в гости, сходить на экскурсию, купить наше органическое вино, масло, мед или другие продукты, которые мы с Труди производим.

Интересный факт: многомиллионное состояние, заработанное родителями (только капитал одного Стинга составляет примерно 300 миллионов) не достанется его детям и внукам: «Не хочу превращать их в богатых бездельников». Поэтому певец вкладывает немало сил и средств в занятия благотворительностью. Вместе с Труди они создали Фонд, который занимается защитой тропических лесов.

— Мы стараемся сохранить не только амазонские леса, но и проживающих в них индейцев. Ежегодно мы собираем крупнейших звезд на благотворительные концерты, деньги от которых идут на спасение лесов. Кстати, вождь одного из племен Амазонии — большой мой друг. Он даже был свидетелем на моей свадьбе. Другой наш фонд собрал миллионы долларов в поддержку защиты прав человека в Чили и был удостоен высшей награды.

А еще именем Стинга названа лягушка «бразильская древесница». Неизвестно, подозревал ли музыкант до этого о ее существовании. Зато хорошо знал о позе «лягушки» в йоге. Ведь более четверти века он практикует эту философию.

— Мне было уже почти 40. И я думал, что довольно спортивен — всегда был в форме, бегал по утрам, занимался аэробикой. Потом встретил учителя йоги, который показал мне пару упражнений, на первый взгляд, очень простых. Но я не смог их повторить. Стало очень стыдно. Вот уже больше 25 лет я занимаюсь йогой. Чувствую, это прибавило мне лет 10 в профессии. Я гибкий, как молодой атлет. Это придает мне желание продолжать.

Йога — это не только гибкое тело. Это часть вашего сознания — как вы дышите, ходите, что употребляете в пищу. Само слово «йога» идет от глагола, который значит «объединение». Вместе с моей женой Труди мы занимаемся йогой довольно серьезно. И считаем, что это путь нашего саморазвития. А еще: занимайтесь тантрическим сексом по 6 часов без остановки, как это делаю я, и вы не будете волноваться по пустякам.

Вот он и не волнуется. Ухаживает за виноградниками и оливковыми рощами, придумывает новые рецепты сыра, а когда надоедает — вызывает Гарри Каспарова на шахматные поединки. Скоро 70, но разве это годы?

— Мне нравится быть отцом и дедушкой. Но при этом кажется, что мне 14. Во мне энергия очень молодого человека. Но я рад, что мне столько лет, сколько сейчас. Я мудрее, у меня больше опыта. Я не прикидываюсь, что я моложе. Наверное, поэтому и счастлив.