На трассе М1 опрокинулась фура: водитель был пьян и уснул за рулем. Это не единственный такой случай (обновлено)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области предупредили о том, что 13 апреля на 401-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) — это территория Смолевичского района — из-за дорожно-транспортного происшествия было затруднено движение в направлении границы с Россией.

Судя по предоставленному фото, произошло опрокидывание фуры. Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В ГАИ призвали водителей учитывать информацию о затруднении движения и быть внимательными на дорогах.

Наш читатель прислал видео с места ДТП. Похоже, кроме автопоезда, в аварии никто не участвовал.

И еще одно читательское видео. «Все хорошо», если верить надписи на крыше полуприцепа.

В ГАИ Минской области сообщили обстоятельства случившегося ДТП.

— Около 7:00 на 402-м км трассы М1 Брест — Минск — граница России 39-летний водитель, житель Брестской области, управляя автопоездом в составе тягача DAF с полуприцепом, двигался в направлении границы России по крайней правой полосе движения. Находясь в утомленном состоянии, он уснул за рулем, в результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил опрокидывание. В ДТП никто не пострадал, — рассказали в Госавтоинспекции.

Как позже выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,2 промилле. Водителя привлекли к ответственности.









Дополнено

Сегодня, 15 апреля, в ГАИ Минской области рассказали о похожем ДТП с участием нетрезвого дальнобойщика.

— 13 апреля около 22:00 на территории Борисовского района (25-й км автодороги Р63 (Борисов — Вилейка — Ошмяны) 39-летний водитель автопоезда в составе тягача Volvo с полуприцепом не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Грузовик получил механические повреждения. В ходе освидетельствования водителя было установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе концентрацией 2,68 промилле, — рассказали в Госавтоинспекции.

Дальнобойщику теперь грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.





ГАИ Минской области в ближайшие дни проведет ряд профилактических мероприятий, таких как контроль при выпуске на линию грузоперевозчиков и рейды на дорогах по проверке физического состояния водителей автопоездов.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .