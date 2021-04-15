Apple создала 200-миллионный фонд для защиты и восстановления лесов

Источник материала: Onliner

Apple объявила о создании фонда Restore Fund с бюджетом в 200 миллионов долларов. Цель новой организации — поддержка инициатив, которые направлены на сохранение и восстановление лесных массивов, что нужно для поглощения углекислого газа в атмосфере.

В компании надеются, что фонд вдохновит другие компании заняться собственными проектами по сохранению лесов. Apple ранее заявляла, что к 2030 году вредные выбросы углекислого газа от выпуска ее продуктов будут равны нулю. Достичь этого планируется с помощью снижения вредных выбросов на 75% на производствах, а еще 25% компания будет компенсировать с помощью Restore Fund.

Фонд будет использовать принятые международные стандарты для отслеживания объема углекислого газа, который поглощают леса.