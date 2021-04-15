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Женщина упала перед электроскутером, парень по-быстрому уехал (видео)

15.04.2021 17:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около торгового центра на Денисовской Сергей стал очевидцем неприятной ситуации на тротуаре. По довольной узкой пешеходной части дороги двигался молодой человек на электроскутере. В момент, когда его путь оказался перекрыт двумя идущими женщинами, ему пришлось спрыгнуть. В следующий момент один из пешеходов оказался на земле.

«Когда проезжал, краем глаза заметил, вроде бы кто-то упал. Потом вперед уехал парень на электросамокате, — рассказал Сергей. — Позже я решил посмотреть на записи регистратора, что же там было. Я оказался в шоке, этот человек сбил женщину. Потом, чуть ли по ней не проехав, умчался в закат — как будто все нормально».

Пока что статус электросамокатов никак не зафиксирован в ПДД. В 2019 году шла речь о введении нового определения в Правилах — «средства индивидуальной мобильности». «Планируется, что, пользуясь устройствами, которые развивают скорость до 25 км/ч, люди будут приравниваться к пешеходам, — заявляли тогда в ГУГАИ. — Если это будут более мощные устройства с электродвигателями, то это уже будут транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка». Дальше обсуждения в парламенте инициатива не зашла.

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Сегодня около торгового центра на Денисовской Сергей стал очевидцем неприятной ситуации на тротуаре. По довольной узкой пешеходной части дороги двигался молодой...
 
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