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На рассмотрение «хороводного дела» в Бресте пустили журналистов негосСМИ

15.04.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Московского района Бреста 15 апреля начался третий процесс по так называемому хороводному делу. Ранее в его рамках осудили 18 человек — они получили от года «домашней химии» до года и восьми месяцев колонии.

На рассмотрение «хороводного дела» в Бресте пустили журналистов негосСМИ

На этот раз судят еще 14 человек, один из фигурантов находится в СИЗО № 7 Бреста, остальные — под подпиской о невыезде. Процесс ведет Инна Клышпач.

В зал судебных заседаний не пустили журналистов БелаПАН и «Брестской газеты», а также еще более 30 человек. Обвиняемые потребовали пропустить их, заявили отвод суду и отказались сесть до исполнения этих требований. В итоге часть пришедших на суд людей и корреспонденты БелаПАН Алесь Левчук и Милана Харитонова смогли пройти в зал, но в отводе суда было отказано. Представители «Брестской газеты» ушли, не дождавшись решения суда.

Акция, в связи с которой судят брестчан, прошла 13 сентября 2020 года в областном центре. В тот день протестующие водили хороводы на пересечении проспекта Машерова и бульваров Космонавтов и Шевченко. Участники обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них по ст. 342 Уголовного кодекса. Всего по этому делу проходит более 70 человек.

 

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Теги: Брест
 
 
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В суде Московского района Бреста 15 апреля начался третий процесс по так называемому хороводному делу. Ранее в его рамках осудили 18 человек — они получили от года...
 
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