«Я постою». На суде по «хороводному делу» 11 обвиняемых отказывались садиться, пока в зал не пустят СМИ и зрителей

Источник материала: Салiдарнасць

15 апреля в Бресте судят третью группу обвиняемых по уголовному делу о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года, пишет TUT.BY .





Фото Следственного комитета

На скамье подсудимых в этот раз оказалось 14 человек. Среди них Виктория Лыскович с дочерью Еленой, 63-летняя жительница Пружан Елена Гнаук, а также Валентина Жуковская и Сергей Наливко, которых должны были судить со второй десяткой «хороводников», но они не могли посещать заседания по состоянию здоровья. Один из обвиняемых — 24-летний россиянин Данила Чемоданов — до суда почти три месяца провел в СИЗО.

Из 14 обвиняемых — десять с высшим образованием, два студента вуза и двое со средним образованием. На скамьях подсудимых оказались мама четверых детей, врач травматолог-ортопед, бухгалтеры, инженеры, предприниматель, представители рабочих профессий.

Из 14 обвиняемых 11 стояли в зале суда с начала заседания. Судье они пояснили, что не намерены садиться, пока в зал не пустят всех желающих и прессу (изначально из СМИ пустили только «Народную Волю» и ТРК «Брест», не пустили — БелаПАН и «Брестскую газету»).

Все 11 человек, которые решили стоять, высказали отвод судье и несколько раз требовали обеспечить гласность процесса.

— Суд предлагает вам присесть, — обратилась судья к обвиняемой Жуковской.

— Спасибо, я постою, — ответила женщина.

В итоге после нескольких перерывов на процесс все-таки пустили оставшуюся в коридоре прессу и остальных зрителей, а обвиняемые заняли свои места на лавочках.

Покурор зачитал обвинения. На всех текст один: 13 сентября с 16.00 до 18.00 в группе с иными лицами в нарушение закона о массовых мероприятиях обвиняемые умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы общественного транспорта, предприятий и организаций. А именно: находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, в группе с иными лицами, которые громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладони, грубо нарушали общественный порядок и умышленно препятствовали движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций.

Из четырнадцати человек вину признал только Данила Чемоданов. Еще пятеро признали частично. Остальные восемь человек не согласились с предъявленным обвинением.

Перед допросом обвиняемых Елена Гнаук обратилась к суду с ходатайством. Она сказала, что обвинение «написано по шаблону» и не соответствует реальным обстоятельствам.

— Под копирку взяли [текст обвинения] и только фамилии 70 человек подставили. И это работа Следственного комитета?! Это работа, которой дана оценка в прокуратуре?! — выступила в суде Елена Гнаук и потребовала направить «хороводное дело» обратно в Следственный комитет, чтобы каждому из обвиняемых конкретизировали обвинение и сказали, какие именно преступные действия каждый из них совершил.

Остальные обвиняемые ее поддержали. Один из адвокатов сказал, что еще на этапе следствия люди писали жалобы на то, что обвинение не конкретизировано. Прокуратура с предложением Елены Петровны не согласилась.

— Суд постановил отклонить заявленное ходатайство, — огласила решение судья под смешки из зала.

После этого конвой попросил трех зрителей выйти в коридор за нарушение порядка.

На этом в процессе объявили перерыв. Утром 16 апреля рассмотрение уголовного дела продолжится с допроса обвиняемых.

Что происходит?

«Хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. Всего по нему проходят десятки фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Судят обвиняемых группами. На сегодняшний день приговоры огласили 18 брестчанам. Из них 12 человек получили ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, четырех направили на «домашнюю химию», двоих — в колонию общего режима.