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В Новополоцке построят мост и дорогу в объезд Полоцка длиной 10,5 км
Источник материала: Tut.by
Правительство
Реконструкция трассы Р-46 Лепель — Полоцк — граница России на участке Лепель — Полоцк с обходом Полоцка входит в список основных мероприятий программы. Речь идет о 60 километрах дороги, которые планируют обновить в 2023 году.
Обход Полоцка протяженностью 10,5 километра вместе с мостом в 9-м микрорайоне Новополоцка должны построить в 2024 году. И обход, и мост вошли в перечень объектов, по которым начнут разрабатывать предпроектную и проектную документацию.
Таким образом, строить будут предложенный еще в 2019 году вариант трассы, по которому новая дорога проходит в обход Полоцка с западной стороны на расстоянии 6−7 км от центра города.
Обходная трасса начинается от дороги Р-46 в 0,6 км от южной окраины Полоцка, выходит на подъезд к Новополоцку от дороги Р-45 Полоцк — Глубокое, по нему проходит до Новополоцка и далее идет по городу.
Двину дорога пересекает в 0,6 км северо-западнее Чернещино (в районе улицы Генова в Новополоцке) и выходит на дорогу Р-46 в двух километрах северо-западнее Полоцка.
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Обход Полоцка протяженностью 10,5 километра вместе с мостом в 9-м микрорайоне Новополоцка должны построить в 2024 году.
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