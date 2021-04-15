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В Новополоцке построят мост и дорогу в объезд Полоцка длиной 10,5 км

15.04.2021 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство утвердило программу «Дороги Беларуси» на 2021−2025 годы. Портал Gorod214.by посмотрел, что в документе пишут о новом мосте в Новополоцке и дороге в объезд Полоцка.


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Реконструкция трассы Р-46 Лепель — Полоцк — граница России на участке Лепель — Полоцк с обходом Полоцка входит в список основных мероприятий программы. Речь идет о 60 километрах дороги, которые планируют обновить в 2023 году.

Обход Полоцка протяженностью 10,5 километра вместе с мостом в 9-м микрорайоне Новополоцка должны построить в 2024 году. И обход, и мост вошли в перечень объектов, по которым начнут разрабатывать предпроектную и проектную документацию.


Фрагмент документа

Таким образом, строить будут предложенный еще в 2019 году вариант трассы, по которому новая дорога проходит в обход Полоцка с западной стороны на расстоянии 6−7 км от центра города.

Обходная трасса начинается от дороги Р-46 в 0,6 км от южной окраины Полоцка, выходит на подъезд к Новополоцку от дороги Р-45 Полоцк — Глубокое, по нему проходит до Новополоцка и далее идет по городу.

Двину дорога пересекает в 0,6 км северо-западнее Чернещино (в районе улицы Генова в Новополоцке) и выходит на дорогу Р-46 в двух километрах северо-западнее Полоцка.


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Обход Полоцка протяженностью 10,5 километра вместе с мостом в 9-м микрорайоне Новополоцка должны построить в 2024 году.
 
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