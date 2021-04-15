ФБК опубликовал подробности о еще одной резиденции Путина

Источник материала: Tut.by

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал новое расследование о недвижимости, которой пользуется Владимир Путин. На этот раз — о резиденции на Валдае. Ресурс Newsru.com публикует самое главное из расследования.



Фото с сайта ФБК

В публикации отмечается, что у Путина, кроме Кремля, есть три официальные резиденции: «Бочаров ручей» (Сочи), «Ново-Огарево» (Московская область) и «Валдай» (Новгородская область). При этом последняя резиденция часто упоминается в СМИ, но официальных снимков из нее нет. Однако в ФБК смогли собрать немало информации об этом комплексе.

Из документов следует, что резиденция расположена на двух участках. Так, участок в 150 гектаров принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Федеральной Службы Охраны (ФСО). На этой земле расположены технические здания, включая склады, гаражи и ангары, а также небольшие гостевые домики. В то же время второй участок площадью 100 гектаров, на котором находятся основные объекты резиденции, государству не принадлежит — им владеет бизнесмен и близкий друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, сдавая земли и постройки в аренду Управлению делами президента (УДП).



Фото с сайта ФБК

По данным ФБК, Ковальчук владеет объектом через компанию «Прайм», почти все доходы которой приходятся на арендные платежи от УДП. Так, в 2019 году фирма Ковальчука заработала 312 млн российских рублей (4,1 млн долларов), а годом ранее — 304 млн российских рублей (4 млн долларов). Доходы компании за последние 10 лет составили 2,7 млрд рублей (35,6 млн долларов по нынешнему курсу. Отметим, что до середины 2014 года курс был в два раза меньше).

Что же касается построек на территории резиденции, то в расследовании упоминается главный дом высотой четыре этажа и площадью 3,5 тысячи квадратных метров.



Фото с сайта ФБК

На территории также есть китайский павильон, используемый в качестве гостевого домика. Его строила та же фирма «Кредо», что сейчас отвечает за стройку дворца под Геленджиком.



Фото с сайта ФБК

В списке построек также числятся бани, беседки, ресторан и пивной ресторан, избушки и детская площадка.



Фото с сайта ФБК



Фото с сайта ФБК

Также в резиденции есть Владимирская церковь.



Фото с сайта ФБК

— Казалось бы, ну резиденция и резиденция. Что «Ново-Огарево», что сочинская, что эта — все одно и то же. Госдача. Но «Валдай» прячут не просто так, — говорится в публикации.

В 350 метрах от основного дома находится дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7000 квадратных метров и 3 этажа, два из которых под землей.



Фото с сайта ФБК

Есть тут и спа-комплекс. В этом здании расположены криокамера для омолаживающих процедур, флоат-бассейн для снятия стресса, кабинеты косметолога и стоматолога, массажные ванны, обычный 25-метровый бассейн, хамам и сауна.



Фото с сайта ФБК

В здании спа-центра также есть спальня, сервировочная комната, 500-метровая гостиная с аквариумом. В подвале расположены технические помещения и комнаты персонала, включая подсобное помещение для грязелечения (похожая комната имелась на плане дворца в Геленджике) и комнату спецсвязи.

Всего УДП арендует на территории почти 80 строений. При этом подробности об условиях аренды неизвестны, а в документах Росреестра наблюдается путаница. Из материалов 2009 года, размещенных на портале госзакупок, можно узнать, что на территории резиденции, помимо упомянутых построек, есть конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино.

В ФБК добавили, что в течение 20 лет со стороны ФСО за объект отвечал Валерий Пикалев, который недавно был назначен вице-губернатором Санкт Петербурга.