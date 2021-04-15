На Ратомской запускается новый каток. В день открытия - бесплатный вход (но не на катания)

Источник материала: Tut.by

В ближайшую субботу в комплексе Olympia gym spa, что на Ратомской, 2, открывается новый каток F1. В день старта гостей приглашают на бесплатную шоу-программу : мастер-класс по катанию, розыгрыш призов и представление от театра на льду «АйСторис». А если захотите остаться покататься, билет стоит 7 рублей. Но если покупать на AFISHA.TUT.BY, будет скидка: квиток обойдется всего в 5,6 рубля, детям — еще дешевле (3,2 рубля вместо 4 рублей).



Фото: предоставлено катком F13

Olympia Gym Spa вместе с F1 запускают в столице новый крытый ледовый каток 60 на 30 метров. Создатели говорят, что в качестве ледового покрытия можно не сомневаться, к тому же у катка будет светодиодное освещение и современная система вентиляции.

На месте будет точка с арендой и заточкой коньков, а еще спортивный инвентарь можно будет дезинфицировать от бактерий и запахов.

Обратим внимание, что каток будет работать только в субботу и воскресенье: в будни на площадке проходят тренировки у хоккейных команд. К слову, площадка подходит для проведения мероприятий международного уровня.

В день открытия (17 апреля) минчан зовут на бесплатную шоу-программу, она начнется в 16 часов.



Фото: предоставлено организаторами

Сначала перед гостями выступит ледовый театр «АйСторис» — проект про фигурное катание, совмещающий спортивную и театральную подготовку. Потом пройдет мастер-класс на льду, а еще среди гостей разыграют подарочные сертификаты на каток и теплоход (его сезон стартует совсем скоро).

Бесплатное шоу на новом катке F1 Когда: 17 апреля, 16.00

Где: каток F1 в Olympia gym spa (ул. Ратомская, 2)

Сколько: бесплатно

Первый массовый заезд на катке пройдет 17 апреля (суббота) в 18.00. А AFISHA.TUT.BY дарит скидку 20%. И не только в этот день, а вообще всегда.

Квиток взрослому обойдется не в 7 рублей, а в 5,6 рубля, ребенку до 14 лет — 3,2 рубля вместо 4 рублей. На прокате коньков тоже можно сэкономить и заплатить четыре рубля вместо пяти.

Время работы катка: каждые выходные с 16.00 до 22.00 (время начала последнего катания). Вскоре появятся утренние сеансы с 10.00, и тогда на два первых заезда (с 10.00 до 10.45 и с 11.00 до 11.45) можно будет попасть по самой низкой цене по «семейному» билету: 3,2 рубля — взрослым, 2,4 рубля — детям до 14 лет.