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ОК перевели все обращения неавторизованных пользователей на бота

15.04.2021 17:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Одноклассники отменили форму обращения на сайте для пользователей, у которых возникают проблемы с авторизацией. Теперь при неудачной попытке входа в соцсеть появляется возможность решить вопрос со службой поддержки ОК в один клик. Это позволяет обрабатывать еще больше обращений людей и экономить пользовательское время.

Ранее для восстановления доступа к соцсети неавторизованным пользователям необходимо было писать обращение с описанием проблемы через специальную форму. Теперь по клику на кнопку саппорта на анонимной странице сразу появляется диалоговое окно со службой поддержки. Далее пользователю остается выбрать тему и категорию обращения, и он сразу попадает на чат-бота Асю, а в случае необходимости может позвать на помощь оператора.

Одноклассники уделяют саппорту особое внимание. Пользователи получают оперативный ответ на свои обращения в течение нескольких секунд. При возникновении проблем с авторизацией служба поддержки помогает восстановить логины и пароли, если они забыты или профиль был взломан, также если возникают проблемы на этапе регистрации и в случаях обращений родственников умершего пользователя.

С внедрением интеллектуальной системы обработки пользовательских вопросов у ОК появилась возможность помогать еще большему количеству людей за короткий период. В рамках тестового периода отказ от формы обратной связи позволил увеличить в два раза количество восстановленных профилей в Одноклассниках, при этом пользователем стало намного проще обратиться в саппорт, что увеличило количество обращений на 50%.

Пользователи зачастую не обращаются в службы поддержки социальных сетей и мессенджеров, потому что не могут оперативно связаться с поддержкой. В будущем соцсеть также оптимизирует обращения в службу поддержки для всех пользователей.

 
 
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Одноклассники отменили форму обращения на сайте для пользователей, у которых возникают проблемы с авторизацией. Теперь при неудачной попытке входа в соцсеть...
 
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