Учитывая, что эти законы депутаты одобряют пачками, не читая, уже в самое ближайшее время они будут направлены в Совет Республики, а затем на подпись Лукашенко, после чего вступят в силу.





Например, противоэкстремистские поправки начнут действовать сразу после официального опубликования. Среди основных новшеств следующие. Расширяется само понятие экстремизма.





К нему смогут приравнивать распространение «заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении» Беларуси.





Также речь идет о сведениях, которые дискредитируют республику. Критерии, по которым определяют, есть ли дискредитация или нет, в документе не раскрыты.





Прокуроры, КГБ и милиция смогут выносить официальные предупреждения тем, в чьей деятельности эти органы усмотрят экстремизм.





Будет и другая форма — предписание об устранении тех или иных нарушений, связанных с экстремизмом. Невыполнение грозит приостановкой деятельности (без суда). Второй шаг — ликвидация организации (либо ИП), но уже через суд.





Если организация признана экстремистской, ее учредитель в течение пяти лет не сможет открывать новые юрлица и регистрировать СМИ.





Также 16 апреля во втором чтении планируется принять и законопроект «О недопущении реабилитации нацизма». Большинство норм вступят в силу через месяц после официального опубликования. Вполне реально, что это будет уже в мае 2021 года.





В законе, по аналогии с российским законодательством, запрещено одобрять или оправдывать преступления, которые признаны приговором трибунала в Нюрнберге.





Кроме карательных мер, документ предусматривает и пропагандистские. Например, планируется:





…Формирование в обществе нетерпимости к нацизму и его реабилитации; создание и распространение, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, информационной продукции в целях недопущения реабилитации нацизма.





Еще власти хотят стимулировать создание художественных произведений о Великой Отечественной войне «в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографической деятельности».





Кроме того, обещается мониторинг соблюдения этого закона. В том числе будут проверять СМИ и различные сайты. Конкретный механизм определит Совмин.





Другая норма: в стране появятся перечни нацистских организаций. Списки будет вести МВД по согласованию с Минюстом, КГБ и Национальной академией наук Беларуси.





Во второе чтение 16 апреля также пройдут поправки о массовых мероприятиях, о СМИ и другие документы.





В частности, это означает, что скоро в Беларуси журналистов приравняют к участникам несанкционированной акции, если они туда придут. Нельзя будет делать прямые эфиры, стримы с неразрешенных мероприятий «с целью их популяризации или пропаганды».





Местные власти и милиция получат право требовать закрывать кафе и магазины, останавливать общественный транспорт по маршрутам несанкционированных маршей, в местах несогласованных акций. Это было и ранее, но неофициально.





Также милиционеры смогут проводить личный досмотр любого гражданина, который покажется подозрительным.