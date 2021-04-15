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Из Беларуси нельзя будет вывозить рожь, пшеницу, гречиху, просо и другие злаки

15.04.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Совет Министров принял вчера постановление №221, согласно которому установил временный запрет на вывоз за пределы Беларуси пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале и прочих злаков. Запрет будет действовать на протяжении трех месяцев.

Указанные злаки нельзя будет вывозить за пределы Беларуси, даже в государства ЕАЭС — это Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Исключения составит гуманитарная помощь, вывоз как припасов, транзитные перевозки и так далее.

Ограничение будет действовать на протяжении трех месяцев после официального опубликования.

С чем связан запрет на вывоз этих злаков, в сообщении не уточняется. Напомним, в апреле прошлого года Беларусь уже ограничивала вывоз за пределы страны крупы, муки, лука, чеснока и так далее.

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Совет Министров принял вчера постановление №221, согласно которому установил временный запрет на вывоз за пределы Беларуси пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса,...
 
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