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В российском городе установили памятник пришельцу из серии фильмов «Чужой»

15.04.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В центральном парке культуры и отдыха города Курган на днях появилась скульптура пришельца из серии научно-фантастических фильмов «Чужой». Снимок впервые опубликовал паблик «Доброе утро, Курган!».

Авторы поста уверяют, что местные жители в восторге от необычного памятника, некоторые уже успели сделать селфи. Для «Чужого» даже забетонируют специальную площадку — видимо, чтобы фанаты не умыкнули. В комментариях уже делятся идеями для усовершенствования скульптуры: например, предлагают сделать темно-зеленую подсветку.

Ксеноморфа из американских ужастиков изготовили в мастерской «Ковка-Дизайн». Эти же ребята сделали и другой неоднозначный памятник лошади, стоящий у Кировского моста: в темноте горожане принимали ее за какого-то монстра.


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В центральном парке культуры и отдыха города Курган на днях появилась скульптура пришельца из серии научно-фантастических фильмов «Чужой». Снимок впервые...
 
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