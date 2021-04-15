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В российском городе установили памятник пришельцу из серии фильмов «Чужой»
Источник материала: Onliner
В центральном парке культуры и отдыха города Курган на днях появилась скульптура пришельца из серии научно-фантастических фильмов «Чужой». Снимок впервые опубликовал паблик «
Авторы поста уверяют, что местные жители в восторге от необычного памятника, некоторые уже успели сделать селфи. Для «Чужого» даже забетонируют специальную площадку — видимо, чтобы фанаты не умыкнули. В комментариях уже делятся идеями для усовершенствования скульптуры: например, предлагают сделать темно-зеленую подсветку.
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В центральном парке культуры и отдыха города Курган на днях появилась скульптура пришельца из серии научно-фантастических фильмов «Чужой». Снимок впервые...
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