Стресс на работе испытывают 92% сотрудников белорусских компаний

Источник материала: Onliner

Стресс на работе ощущают 92% сотрудников компаний в Беларуси, 61,4% людей считают, что в последние месяцы уровень стресса вырос. Такие данные следуют из опроса, который провел аналитический центр «Битрикс24».

63,7% опрошенных заметили, что стали больше работать, а 54,9% беспокоит нестабильность компании и возможность сокращения. Тем временем 66,7% сотрудников недовольны организацией рабочих процессов и скоростью обмена информации в их компании.

Среди других данных: 33,3% опрошенных хотят поменять работу. Однако в целом люди сохраняют хорошие отношения в коллективе: об участившихся конфликтах с коллегами и руководством сказали только 16,7% человек.

Самым популярным способом снятия стресса оказался сон — этот пункт выбрали 66,7% владельцев бизнеса либо директоров, 70% руководителей компаний, а также 74% менеджеров и специалистов. Среди других способов снятия стресса директора и владельцы бизнеса назвали физическую активность (18%) и консультации у психолога (6%), а руководители компаний выбирают спорт (21%) и алкоголь (5%; учтите: алкоголь вредит вашему здоровью). А менеджеры и специалисты компаний справляются со стрессом через общение с близкими людьми (14%) и спорт (11%).

Опрос проходил с 8 по 12 апреля нынешнего года среди 209 белорусских компаний.