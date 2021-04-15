20 лет назад израильский боец нашел в пустыне советский орден. Но как награда прошла полмира?

Источник материала: Onliner

Вчера белорусское посольство в Израиле без особых подробностей объявило, что посреди пустыни нашелся орден нашего партизана. В атмосфере повис главный вопрос: как туда попал?! 20-летний Анатолий Кавалерчик был простым израильским пехотинцем, когда стал участником этой чудесной истории. Летом 2002 года, сдавая экзамен на берет, совершал 90-километровый марш по пустыне Негев. Километров через 60 увидел, как в песке что-то блеснуло. Подумал — «золото бедуинов», оказалось, еще более странная штука — советский орден. Золото бы еще можно было как-то понять... Сунул в карман, пошел дальше.

Лежал в сумке, пока не нашли дети

— Там просто пустыня, никакая не база, вокруг на десятки километров ничего нет, — объясняет Анатолий. — У нас на марше через каждые 6 километров была остановка на 10 минут, вот во время очередной я его и заметил. Он был засыпан, только краешек торчал.

Вообще, житель Бобруйска Толик Кавалерчик переехал в Израиль в 19 лет, это был 2001 год. По молодости собирал всякие монеты, марки, прочие необходимые подростку штуки. Все это привез и на новую родину. В сумочку с монетами после службы в ЦАХАЛ отправился и советский орден. Почти на 20 лет про него забыли.

А недавно детям Анатолия дали какое-то задание в школе, понадобилось принести «артефакты». Полезли в сумку — наткнулись на эту пустынную находку. О, говорят, как у дедушки.

— На самом деле у тестя совсем другие награды, но это уже не важно, — рассказывает Анатолий Кавалерчик. — А я все же решил разобраться, нельзя ли найти владельца. Первое-то время даже не задумывался, что он номерной. Просто под закруткой номера не видно было, а шток с резьбой погнулся, я и боялся трогать, чтобы не отломать. Но все же смазал, открутил.





Получив доступ к номеру, Анатолий рванул к поисковикам. Дальше рыли уже фанаты этого дела с разных концов мира — из Азербайджана, Литвы, России и почему-то Мексики... Через пять недель написали: есть хозяин! Точнее, уже нету. Но теперь хоть имя известно. Следующий этап — надо искать родных.

Каменичи — Солигорск — Ташкент — Негев — Солигорск...

Имя награжденного — Иван Сидорович Алешкевич. Родился в 1922 году в деревне Каменичи Осиповичского района Могилевской области. Позже белорусское посольство сообщило протокольный минимум: в 1940 году в возрасте 18 лет был призван в Красную армию. После начала войны попал в окружение, вернулся домой, партизанил. После войны жил и работал на родине. Умер в 1995 году.





В базе «Подвиг народа» написано , что орденом Отечественной войны II степени этот белорус награжден в 1985 году — тогда их выдавали всем участникам войны. Внешне новый орден немного отличается от боевого — тоже серебряный, но серп и молот уже не из золота, а позолоченные, есть прочие мелкие различия. Впрочем, вряд ли израильский солдат тогда, после 60 километров ходьбы, разглядывал эти детали.

Когда Ивана Сидорович умер, его награды дочь увезла в Солигорск. Там Галину Ивановну Бородко недавно и нашли поисковики при помощи белорусского посольства. Она теперь трудится на «Беларуськалии» машинистом подъемной машины.





Показывает другие юбилейные медали отца — они все на месте, бережно хранятся.





И только орден решил начертить необъяснимый маршрут. Чтобы найтись в израильской пустыне и вернуться домой.



Фото: Посольство РБ в Израиле

— Дело в том, что на первую годовщину смерти отца приезжал мой старший брат из Ташкента, — объясняет нам женщина. — И он тогда попросил отдать ему этот орден — как память. Конечно, я дала. Увез в Узбекистан, с тех пор я орден не видела. И вдруг звонят: нашли в пустыне! Как это?!

При чем тут пустыня Негев? У самого брата уже не спросишь — умер. Его дети — не знают. Нет, из семьи никто не репатриировался. Нет, на Ближнем Востоке никто не служил. И видимого отношения к Израилю не имеют.

— У меня просто мурашки были, когда Толик рассказывал, как нашел его, — волнуется Галина Ивановна. — И удивительная вещь: я ведь в последние годы уже пару раз была в Израиле, на отдыхе. Будто постоянно тянуло туда что-то. Но тогда не знала, что отцовский орден где-то рядом.

«Может, солдат носил как талисман»

Одна из плодотворных версий, которую сразу выдвинули комментаторы, — предположение, что награду мог зачем-то привезти в эти края один из советских специалистов во время арабо-израильских войн. Версия всем хороша, но, как мы установили, это юбилейный орден, которые начали выдавать в 1985 году.

Во время того марша летом 2001-го Анатолию Кавалерчику было не до дум. Но потом, конечно, он и сам размышлял: как «Отечественная война» могла оказаться в пустыне? Размышлялось не особо. Версии получились какие-то смутные и неубедительные. Как, впрочем, и само нахождение ордена в этом месте.

— Может, кто-то привез из Союза, а бедуины стащили да и потеряли, — рассуждает Анатолий. — Или продал кто, а потом орден стал путешествовать по рукам. Но лично для себя я надеялся, что это кто-то из солдат носил дедовский орден в качестве талисмана. Может, тоже совершал такой же марш-бросок и выронил...

Последняя версия, хоть и не оправдалась, самая красивая.



Анатолий Кавалерчик и посол РБ в Израиле Евгений Воробьев

На самом деле орден еще не доехал до Беларуси. Отправить намерены с ближайшей дипломатической почтой. Вручить его Галине Ивановне планируют 9 мая.