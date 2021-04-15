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Honda опубликовала первое изображение нового седана Civic
Источник материала: Tut.by
В статусе прототипа седан
Как и ожидалось, товарная версия нового Civic практически в точности повторяет прототип. Отличия в мелочах — в бампере, например, примостились противотуманки, убраны черные глянцевые элементы экстерьера (они теперь матовые или, как корпуса наружных зеркал, окрашены в цвет кузова). Снимков интерьера по-прежнему нет, но, судя по обнародованному ранее скетчу, у Civic полностью изменится оформление передней панели с отдельно стоящим дисплеем мультимедиасистемы и виртуальной комбинацией приборов.
Технические подробности Honda приберегла до премьеры. Известно, что в основу нового Civic ляжет модернизированная платформа предшественника с расширенной колеей, а кузов станет жестче.
В США новый седан Civic, выпуск которого налаживается на заводе Honda в Канаде, поступит в продажу летом 2021 года. Следом Honda представит хетчбэк, а также «разогретые» модификации Civic Si и Type R.
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Официальная премьера нового седана Honda Civic состоится 29 апреля. Пока же для затравки компания поделилась одним-единственным снимком будущей машины.
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