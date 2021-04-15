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Либерецкий университет принял 16 студентов, бежавших из Беларуси от режима

15.04.2021 18:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Либерецкий технический университет принял 16 студентов из Беларуси, которым угрожали репрессии, начатые официальным режимом после президентских выборов в стране, сообщило Radio Praha.

Некоторые из них были арестованы за участие в демонстрациях и несколько дней провели в тюрьме, других исключили из университета. Уехать из страны было для них единственным шансом закончить учебу. Студенты также получат материальную поддержку от Чехии.

Студенты из минского университета прибыли в Чехию в январе и феврале несколькими группами. Этому предшествовала сложная процедура, касающаяся самого переезда, выдачи виз и финансового обеспечения студентов в Чехии, а также сложные переговоры с министерствами образования, иностранных дел и внутренних дел Чехии.

Чтобы покрыть расходы на пребывание студентов в Чехии, Министерство образования учредило специальный фонд образовательной политики, из которого университеты будут получать средства на выплату стипендий. К проекту планируют подключиться также Карлов университет в Праге и Университет им. Масарика в Брно.

 
 
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Либерецкий технический университет принял 16 студентов из Беларуси, которым угрожали репрессии, начатые официальным режимом после президентских выборов в стране,...
 
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