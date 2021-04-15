Выезд на встречную и создание аварийной обстановки: дорожный конфликт дорого обошелся водителю (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

На улице Калиновского в Минске водитель микроавтобуса захотел общения. Судя по видео, которое опубликовал на нашем форуме пользователь с ником souichiro, поводом для общения стал маневр водителя каршерингового авто.

Оба ехали по улице Всехсвятской, оба выехали на улицу Калиновского. Водитель каршерингового Volkswagen перестроился из правого ряда в левый, а в левом как раз и ехал этот микроавтобус.

Мужчина, управлявший микроавтобусом, пересек двойную сплошную линию разметки, выехав на встречную полосу, обогнал каршеринговую машину, затем заблокировал ей проезд. Вышел из машины, неторопливой (вероятно, для большего эффекта) походкой пошел общаться. Впрочем, долгой беседа не получилась: каршеринг уехал.

В ГАИ Минска корреспонденту Onliner сообщили, что по данному факту проверку проводит отдел ГАИ Первомайского РУВД.

Дополнено

Сегодня старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая сообщила корреспонденту Onliner о привлечении водителя микроавтобуса к административной ответственности. Причем за выезд на полосу встречного движения и за создание аварийной обстановки.

Напомним, что ч. 9 ст. 18.13 КоАП («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения») влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Ч. 12 ст. 18.13 КоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки») влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения.

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