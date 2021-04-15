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На конференции IT-Entrance расскажут о входе в IT

15.04.2021 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

24 апреля пройдет ежегодная конференция IT-Entrance. В этот раз она отмечает юбилей: конференция станет десятой. Мероприятие проводится для тех, кто хочет попасть в IT, а также начинающих специалистов с опытом либо без него. Представители IT-сообщества из Беларуси, Украины, России, Казахстана и других стран расскажут обо всем, что интересует «джунов» и людей, мечтающих стать айтишниками.

Начнется конференция с выступления генерального директора Belhard Игоря Мамоненко. Бизнесмен расскажет о современных трендах: какие специальности и инструменты для работы популярны сейчас. Среди других тем: как найти и сохранить работу на удаленке, выбор первого языка программирования, чем дизайнер отличается от художника, развитие QA-специалиста, вход в IT через маркетинг, основные страхи и мифы новичков — и это еще не полный список.

IT-Entrance пройдет в онлайн-формате. Участие в конференции бесплатное, достаточно только зарегистрироваться.


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24 апреля пройдет ежегодная конференция IT-Entrance. В этот раз она отмечает юбилей: конференция станет десятой. Мероприятие проводится для тех, кто хочет попасть в IT, а...
 
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