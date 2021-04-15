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На конференции IT-Entrance расскажут о входе в IT
Источник материала: Onliner
24 апреля пройдет ежегодная конференция
Начнется конференция с выступления генерального директора Belhard Игоря Мамоненко. Бизнесмен расскажет о современных трендах: какие специальности и инструменты для работы популярны сейчас. Среди других тем: как найти и сохранить работу на удаленке, выбор первого языка программирования, чем дизайнер отличается от художника, развитие QA-специалиста, вход в IT через маркетинг, основные страхи и мифы новичков — и это еще не полный список.
IT-Entrance пройдет в онлайн-формате. Участие в конференции бесплатное, достаточно только
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
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24 апреля пройдет ежегодная конференция IT-Entrance. В этот раз она отмечает юбилей: конференция станет десятой. Мероприятие проводится для тех, кто хочет попасть в IT, а...
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