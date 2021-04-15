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Посольство США прокомментировало задержание юриста Юрия Зенковича

15.04.2021 18:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посольство США прокомментировало задержание юриста Юрия Зенковича
Юрий Зенкович / facebook.com/ziankovich
Посольство США в Беларуси прокомментировало задержание юриста Юрия Зенковича, который является гражданином США и Беларуси.

«Мы видели сообщения в СМИ о помещении гражданина США под стражу в Минске. В каждом случае ареста или задержания гражданина США за границей мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги. Одной из важнейших задач Государственного департамента, посольств и консульств США является оказание помощи гражданам США, находящимся в заключении или задержанным за рубежом. Согласно существующей практике мы не передаем информацию о гражданах США без их письменного согласия», — цитирует TUT.by слова пресс-атташе посольства США Тима О'Коннора.


Американские дипломаты воздержались от оценки того факта, что белорусские спецслужбы задержали гражданина США. Не ответили они и на вопрос, посещал ли уже Зенковича американский консул.

О задержании Юрия Зенковича стало известно 13 апреля. В тот же день стало известно о задержании председателя Партии БНФ Григория Костусева и литературоведа Александра Федуты.

По словам жены, Зенковича похитили из московского отеля 11 апреля, заявив персоналу, что этот человек связан с терроризмом.

Зенкович — член Партии БНФ. В начале 2000-х он уехал в США, стал там юристом, получил гражданство.

Его жена Елена Денисовец рассказала журналистам со слов адвоката, что Зенкович имеет статус подозреваемого, но конкретной статьи адвокат не назвал.
 
Теги: Минск
 
 
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Дипломаты воздержались от оценки того факта, что спецслужбы задержали гражданина США.
 
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