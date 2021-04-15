Источник материала: UDF



Юрий Зенкович / facebook.com/ziankovich

Тима О'Коннора. «Мы видели сообщения в СМИ о помещении гражданина США под стражу в Минске . В каждом случае ареста или задержания гражданина США за границей мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги. Одной из важнейших задач Государственного департамента, посольств и консульств США является оказание помощи гражданам США, находящимся в заключении или задержанным за рубежом. Согласно существующей практике мы не передаем информацию о гражданах США без их письменного согласия», — цитирует TUT.by слова пресс-атташе посольства США

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посольство США прокомментировало задержание юриста Юрия Зенковича Дипломаты воздержались от оценки того факта, что спецслужбы задержали гражданина США.

Американские дипломаты воздержались от оценки того факта, что белорусские спецслужбы задержали гражданина США. Не ответили они и на вопрос, посещал ли уже Зенковича американский консул.О задержаниистало известно 13 апреля. В тот же день стало известно о задержании председателя Партии БНФи литературоведаПо словам жены, Зенковича похитили из московского отеля 11 апреля, заявив персоналу, что этот человек связан с терроризмом.Зенкович — член Партии БНФ. В начале 2000-х он уехал в США, стал там юристом, получил гражданство.Его женарассказала журналистам со слов адвоката, что Зенкович имеет статус подозреваемого, но конкретной статьи адвокат не назвал.