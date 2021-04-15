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Назарбаев пригласил Лукашенко в Казахстан? Почему это не сделал президент страны?
Источник материала: UDF
Фото: akorda.kz
Как информирует агентство
В числе основных тем была и пандемия COVID-19, методы борьбы с ней, а также вакцинация населения и производство вакцины от COVID-19.
Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко в Казахстан, получив ответное приглашение.
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В числе основных тем была и пандемия ковида, вакцинация населения и производство вакцин.
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