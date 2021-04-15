Источник материала: UDF



Фото: akorda.kz

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назарбаев пригласил Лукашенко в Казахстан? Почему это не сделал президент страны? В числе основных тем была и пандемия ковида, вакцинация населения и производство вакцин.

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