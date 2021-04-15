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Назарбаев пригласил Лукашенко в Казахстан? Почему это не сделал президент страны?

15.04.2021 18:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назарбаев пригласил Лукашенко в Казахстан? Почему это не сделал президент страны?
Фото: akorda.kz
15 апреля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как информирует агентство БЕЛТА, стороны обсудили состояние и развитие двусторонних отношений, основные направления сотрудничества, вопросы международной обстановки. Очень подробно первый президент Казахстана интересовался и ситуацией вокруг Беларуси.

В числе основных тем была и пандемия COVID-19, методы борьбы с ней, а также вакцинация населения и производство вакцины от COVID-19.

Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко в Казахстан, получив ответное приглашение.
 
 
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В числе основных тем была и пандемия ковида, вакцинация населения и производство вакцин.
 
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